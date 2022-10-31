15:35 31.10.2022 (обновлено: 15:49 31.10.2022)
МИД призвал Зеленского прекратить провокации на ЗАЭС
МИД России: Киев не оставил планов по возвращению ЗАЭС под свой контроль
© РИА Новости / Перейти в медиабанкРазрушения на территории завода специальных конструкций "АтомЭнергоМаш", по которому ВСУ нанесли удар из американской РСЗО HIMARS, в Энергодаре
Разрушения на территории завода специальных конструкций "АтомЭнергоМаш", по которому ВСУ нанесли удар из американской РСЗО HIMARS, в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Киев не оставляет планов по возвращению под свой контроль Запорожской АЭС, Москва призывает Зеленского и его западных спонсоров прекратить грозящие аварией провокации на станции, заявили в МИД РФ.
"Киевский режим не оставляет планов по возвращению под свой контроль Запорожской АЭС (ЗАЭС) и осуществляет атаки против ее критической инфраструктуры, угрожая Европе техногенной катастрофой и гибелью тысяч мирных граждан", - говорится в сообщении на сайте министерства.
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"Призываем режим Владимира Зеленского и его западных спонсоров прекратить безрассудные и грозящие аварией провокации в отношении ЗАЭС, которые могут привести к самым серьезным последствиям", - добавили в МИД РФ.
Украинская артиллерия в течение суток трижды обстреляла Энергодар и территорию, прилегающей к Запорожской АЭС, было выпущено 10 снарядов, ответным огнем российской артиллерии подразделения противника были подавлены, радиационная обстановка на ЗАЭС в норме, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.