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МИД призвал Зеленского прекратить провокации на ЗАЭС - РИА Новости, 31.10.2022
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МИД призвал Зеленского прекратить провокации на ЗАЭС
МИД призвал Зеленского прекратить провокации на ЗАЭС - РИА Новости, 31.10.2022
МИД призвал Зеленского прекратить провокации на ЗАЭС
Киев не оставляет планов по возвращению под свой контроль Запорожской АЭС, Москва призывает Зеленского и его западных спонсоров прекратить грозящие аварией... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T15:35
2022-10-31T15:49
в мире
россия
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запорожская аэс
владимир зеленский
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Киев не оставляет планов по возвращению под свой контроль Запорожской АЭС, Москва призывает Зеленского и его западных спонсоров прекратить грозящие аварией провокации на станции, заявили в МИД РФ."Киевский режим не оставляет планов по возвращению под свой контроль Запорожской АЭС (ЗАЭС) и осуществляет атаки против ее критической инфраструктуры, угрожая Европе техногенной катастрофой и гибелью тысяч мирных граждан", - говорится в сообщении на сайте министерства."Призываем режим Владимира Зеленского и его западных спонсоров прекратить безрассудные и грозящие аварией провокации в отношении ЗАЭС, которые могут привести к самым серьезным последствиям", - добавили в МИД РФ.Украинская артиллерия в течение суток трижды обстреляла Энергодар и территорию, прилегающей к Запорожской АЭС, было выпущено 10 снарядов, ответным огнем российской артиллерии подразделения противника были подавлены, радиационная обстановка на ЗАЭС в норме, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20221030/zaes-1827881846.html
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в мире, россия, киев, запорожская аэс, владимир зеленский, энергодар, европа
В мире, Россия, Киев, Запорожская АЭС, Владимир Зеленский, Энергодар, Европа
15:35 31.10.2022 (обновлено: 15:49 31.10.2022)
 
МИД призвал Зеленского прекратить провокации на ЗАЭС

МИД России: Киев не оставил планов по возвращению ЗАЭС под свой контроль

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРазрушения на территории завода специальных конструкций "АтомЭнергоМаш", по которому ВСУ нанесли удар из американской РСЗО HIMARS, в Энергодаре
Разрушения на территории завода специальных конструкций АтомЭнергоМаш, по которому ВСУ нанесли удар из американской РСЗО HIMARS, в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
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Разрушения на территории завода специальных конструкций "АтомЭнергоМаш", по которому ВСУ нанесли удар из американской РСЗО HIMARS, в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Киев не оставляет планов по возвращению под свой контроль Запорожской АЭС, Москва призывает Зеленского и его западных спонсоров прекратить грозящие аварией провокации на станции, заявили в МИД РФ.
"Киевский режим не оставляет планов по возвращению под свой контроль Запорожской АЭС (ЗАЭС) и осуществляет атаки против ее критической инфраструктуры, угрожая Европе техногенной катастрофой и гибелью тысяч мирных граждан", - говорится в сообщении на сайте министерства.
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"Призываем режим Владимира Зеленского и его западных спонсоров прекратить безрассудные и грозящие аварией провокации в отношении ЗАЭС, которые могут привести к самым серьезным последствиям", - добавили в МИД РФ.
Украинская артиллерия в течение суток трижды обстреляла Энергодар и территорию, прилегающей к Запорожской АЭС, было выпущено 10 снарядов, ответным огнем российской артиллерии подразделения противника были подавлены, радиационная обстановка на ЗАЭС в норме, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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