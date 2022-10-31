https://ria.ru/20221031/zaes-1828155467.html

МИД призвал Зеленского прекратить провокации на ЗАЭС

МИД призвал Зеленского прекратить провокации на ЗАЭС - РИА Новости, 31.10.2022

МИД призвал Зеленского прекратить провокации на ЗАЭС

Киев не оставляет планов по возвращению под свой контроль Запорожской АЭС, Москва призывает Зеленского и его западных спонсоров прекратить грозящие аварией... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T15:35

2022-10-31T15:35

2022-10-31T15:49

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Киев не оставляет планов по возвращению под свой контроль Запорожской АЭС, Москва призывает Зеленского и его западных спонсоров прекратить грозящие аварией провокации на станции, заявили в МИД РФ."Киевский режим не оставляет планов по возвращению под свой контроль Запорожской АЭС (ЗАЭС) и осуществляет атаки против ее критической инфраструктуры, угрожая Европе техногенной катастрофой и гибелью тысяч мирных граждан", - говорится в сообщении на сайте министерства."Призываем режим Владимира Зеленского и его западных спонсоров прекратить безрассудные и грозящие аварией провокации в отношении ЗАЭС, которые могут привести к самым серьезным последствиям", - добавили в МИД РФ.Украинская артиллерия в течение суток трижды обстреляла Энергодар и территорию, прилегающей к Запорожской АЭС, было выпущено 10 снарядов, ответным огнем российской артиллерии подразделения противника были подавлены, радиационная обстановка на ЗАЭС в норме, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20221030/zaes-1827881846.html

https://ria.ru/20221027/zaes-1827315384.html

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киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, киев, запорожская аэс, владимир зеленский, энергодар, европа