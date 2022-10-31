https://ria.ru/20221031/zaes-1828032918.html
Запорожские власти заявили, что ВСУ тренируют десант для захвата АЭС
Запорожские власти заявили, что ВСУ тренируют десант для захвата АЭС - РИА Новости, 31.10.2022
Запорожские власти заявили, что ВСУ тренируют десант для захвата АЭС
Украинские диверсанты и спецназ продолжают тренировки высадки десанта в районе города Запорожья с целью осуществить захват Запорожской атомной электростанции,... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T10:59
2022-10-31T10:59
2022-10-31T10:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости. Украинские диверсанты и спецназ продолжают тренировки высадки десанта в районе города Запорожья с целью осуществить захват Запорожской атомной электростанции, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."В Запорожье (в город) дополнительно прибыло порядка 200 человек, около 230, если быть точнее. Ранее там уже была первая большая группа порядка 450 человек. Эта группа постоянно проводит тренировки в заводском районе Запорожья, в так называемом районе Звезды. Там пустое нефтехранилище, которые не используется по назначению, оно находится на побережье Днепра, и они постоянно тренируются в захвате крупного объекта техногенного происхождения", - сказал Рогов в эфире "Радио КП".Украинские войска несколько раз предпринимали попытки высадки на катерах десанта в районе Энергодара с целью захвата Запорожской АЭС, атаки противника были отбиты.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Запорожские власти заявили, что ВСУ тренируют десант для захвата АЭС
Рогов: украинские диверсанты и спецназ тренируют десант для захвата Запорожской АЭС