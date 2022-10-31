https://ria.ru/20221031/zaes-1828032918.html

Запорожские власти заявили, что ВСУ тренируют десант для захвата АЭС

Запорожские власти заявили, что ВСУ тренируют десант для захвата АЭС - РИА Новости, 31.10.2022

Запорожские власти заявили, что ВСУ тренируют десант для захвата АЭС

Украинские диверсанты и спецназ продолжают тренировки высадки десанта в районе города Запорожья с целью осуществить захват Запорожской атомной электростанции,... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T10:59

2022-10-31T10:59

2022-10-31T10:59

специальная военная операция на украине

в мире

владимир рогов

запорожская область

запорожская аэс

украина

вооруженные силы украины

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813823204_0:0:3132:1763_1920x0_80_0_0_e28a08b2aee20f72524e481aee9aa6f0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости. Украинские диверсанты и спецназ продолжают тренировки высадки десанта в районе города Запорожья с целью осуществить захват Запорожской атомной электростанции, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."В Запорожье (в город) дополнительно прибыло порядка 200 человек, около 230, если быть точнее. Ранее там уже была первая большая группа порядка 450 человек. Эта группа постоянно проводит тренировки в заводском районе Запорожья, в так называемом районе Звезды. Там пустое нефтехранилище, которые не используется по назначению, оно находится на побережье Днепра, и они постоянно тренируются в захвате крупного объекта техногенного происхождения", - сказал Рогов в эфире "Радио КП".Украинские войска несколько раз предпринимали попытки высадки на катерах десанта в районе Энергодара с целью захвата Запорожской АЭС, атаки противника были отбиты.

https://ria.ru/20221029/zaes-1827705331.html

запорожская область

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, владимир рогов, запорожская область, запорожская аэс, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр