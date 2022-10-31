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Запорожские власти заявили, что ВСУ тренируют десант для захвата АЭС - РИА Новости, 31.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221031/zaes-1828032918.html
Запорожские власти заявили, что ВСУ тренируют десант для захвата АЭС
Запорожские власти заявили, что ВСУ тренируют десант для захвата АЭС - РИА Новости, 31.10.2022
Запорожские власти заявили, что ВСУ тренируют десант для захвата АЭС
Украинские диверсанты и спецназ продолжают тренировки высадки десанта в районе города Запорожья с целью осуществить захват Запорожской атомной электростанции,... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T10:59
2022-10-31T10:59
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
запорожская область
запорожская аэс
украина
вооруженные силы украины
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости. Украинские диверсанты и спецназ продолжают тренировки высадки десанта в районе города Запорожья с целью осуществить захват Запорожской атомной электростанции, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."В Запорожье (в город) дополнительно прибыло порядка 200 человек, около 230, если быть точнее. Ранее там уже была первая большая группа порядка 450 человек. Эта группа постоянно проводит тренировки в заводском районе Запорожья, в так называемом районе Звезды. Там пустое нефтехранилище, которые не используется по назначению, оно находится на побережье Днепра, и они постоянно тренируются в захвате крупного объекта техногенного происхождения", - сказал Рогов в эфире "Радио КП".Украинские войска несколько раз предпринимали попытки высадки на катерах десанта в районе Энергодара с целью захвата Запорожской АЭС, атаки противника были отбиты.
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в мире, владимир рогов, запорожская область, запорожская аэс, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Запорожская область, Запорожская АЭС, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:59 31.10.2022
 
Запорожские власти заявили, что ВСУ тренируют десант для захвата АЭС

Рогов: украинские диверсанты и спецназ тренируют десант для захвата Запорожской АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗдание на территории Запорожской атомной электростанции
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Здание на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости. Украинские диверсанты и спецназ продолжают тренировки высадки десанта в районе города Запорожья с целью осуществить захват Запорожской атомной электростанции, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"В Запорожье (в город) дополнительно прибыло порядка 200 человек, около 230, если быть точнее. Ранее там уже была первая большая группа порядка 450 человек. Эта группа постоянно проводит тренировки в заводском районе Запорожья, в так называемом районе Звезды. Там пустое нефтехранилище, которые не используется по назначению, оно находится на побережье Днепра, и они постоянно тренируются в захвате крупного объекта техногенного происхождения", - сказал Рогов в эфире "Радио КП".
Украинские войска несколько раз предпринимали попытки высадки на катерах десанта в районе Энергодара с целью захвата Запорожской АЭС, атаки противника были отбиты.
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир РоговЗапорожская областьЗапорожская АЭСУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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