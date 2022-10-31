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В Амстердаме сквоттеры заняли дом сооснователя "Яндекса" Воложа
В Амстердаме сквоттеры заняли дом сооснователя "Яндекса" Воложа - РИА Новости, 31.10.2022
В Амстердаме сквоттеры заняли дом сооснователя "Яндекса" Воложа
Сквоттеры заняли дом сооснователя "Яндекса" Аркадия Воложа в южной части Амстердама, сообщает в понедельник газета NRC. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T20:12
2022-10-31T20:12
2022-10-31T20:33
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ПАРИЖ, 31 окт - РИА Новости. Сквоттеры заняли дом сооснователя "Яндекса" Аркадия Воложа в южной части Амстердама, сообщает в понедельник газета NRC.По данным издания, занявшие дом российского миллиардера сквоттеры заявляют, что они "против войны и алчности олигархов и миллиардеров". Они также повесили на здание плакаты со слоганом "Против войны и капитализма".Ранее сообщалось, что голландские сквоттеры - люди, которые заселяются в пустующие дома - заняли задание рядом с королевским дворцом в центре Амстердаме из-за жилищного и энергетического кризисов.Сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож был внесен в списки персональных санкций Евросоюза в рамках шестого пакета антироссийских санкций в июне. В тот же день, 3 июня, "Яндекс" сообщил, что Волож покидает совет директоров и пост генерального директора группы. Он заявлял, что намерен обжаловать санкции ЕС против него.
https://ria.ru/20220606/volozh-1793473495.html
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в мире, аркадий волож, амстердам, яндекс, евросоюз
В мире, Аркадий Волож, Амстердам, Яндекс, Евросоюз
20:12 31.10.2022 (обновлено: 20:33 31.10.2022)
В Амстердаме сквоттеры заняли дом сооснователя "Яндекса" Воложа
В южной части Амстердама сквоттеры заняли дом сооснователя "Яндекса" Воложа