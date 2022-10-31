https://ria.ru/20221031/vzryvy-1828030146.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде и Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде и Днепропетровске - РИА Новости, 31.10.2022
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде и Днепропетровске
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Павлограде и Днепропетровске. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T10:53
2022-10-31T10:53
2022-10-31T11:05
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровск
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Павлограде и Днепропетровске."Взрывы в Павлограде", - передает украинское издание "5.ua". Сообщается также о взрывах в Днепропетровске.Воздушная тревога в понедельник утром была объявлена по всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221031/ukraina-1828023532.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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10:53 31.10.2022 (обновлено: 11:05 31.10.2022)
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде и Днепропетровске
Украинский "Пятый канал" сообщил о взрывах в Павлограде и Днепропетровске