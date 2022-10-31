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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде и Днепропетровске - РИА Новости, 31.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221031/vzryvy-1828030146.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде и Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде и Днепропетровске - РИА Новости, 31.10.2022
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде и Днепропетровске
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Павлограде и Днепропетровске. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T10:53
2022-10-31T11:05
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровск
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Павлограде и Днепропетровске."Взрывы в Павлограде", - передает украинское издание "5.ua". Сообщается также о взрывах в Днепропетровске.Воздушная тревога в понедельник утром была объявлена по всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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в мире, днепропетровск, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:53 31.10.2022 (обновлено: 11:05 31.10.2022)
 
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде и Днепропетровске

Украинский "Пятый канал" сообщил о взрывах в Павлограде и Днепропетровске

© Flickr / Denis KorablevВид города Днепропетровск
Вид города Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© Flickr / Denis Korablev
Вид города Днепропетровск. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Павлограде и Днепропетровске.
"Взрывы в Павлограде", - передает украинское издание "5.ua". Сообщается также о взрывах в Днепропетровске.
Воздушная тревога в понедельник утром была объявлена по всей территории Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 10:33Специальная военная операция на Украине
На Украине экстренно отключат электричество после ударов по инфраструктуре
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровскУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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