https://ria.ru/20221031/vzryvy-1828030146.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде и Днепропетровске

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде и Днепропетровске - РИА Новости, 31.10.2022

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде и Днепропетровске

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Павлограде и Днепропетровске. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T10:53

2022-10-31T10:53

2022-10-31T11:05

специальная военная операция на украине

в мире

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Павлограде и Днепропетровске."Взрывы в Павлограде", - передает украинское издание "5.ua". Сообщается также о взрывах в Днепропетровске.Воздушная тревога в понедельник утром была объявлена по всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221031/ukraina-1828023532.html

днепропетровск

украина

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, днепропетровск, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр