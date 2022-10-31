https://ria.ru/20221031/vzryvy-1828004474.html
СМИ сообщили о взрывах в Киеве и других регионах Украины
СМИ сообщили о взрывах в Киеве и других регионах Украины - РИА Новости, 31.10.2022
СМИ сообщили о взрывах в Киеве и других регионах Украины
Взрывы слышны в Киеве, Харькове, других городах Украины, сообщают местные СМИ. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T09:29
2022-10-31T09:29
2022-10-31T11:08
специальная военная операция на украине
в мире
киев
харьков
украина
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Взрывы слышны в Киеве, Харькове, других городах Украины, сообщают местные СМИ."В Киеве слышны взрывы. В разных частях города выключен свет. <...> По меньшей мере пять взрывов было слышно в Вышгородском районе", — говорится в Telegram-канале ТСН.Как уточнило издание "Страна.ua", в столичном регионе прогремело около десяти взрывов, в пригородах украинской столицы пропали свет и вода."Энергетики работают над тем, чтобы возобновить электроснабжение после повреждения энергообъекта, питающего около 350 тысяч квартир в Киеве", — написал в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.По информации издания УНИАН, в Киеве в небо поднимается столб дыма."В Харькове сообщают о звуках взрывов. В части города исчез свет. Удары по городу подтверждает глава областной военной администрации Олег Синегубов", — сообщает ТСН.Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о двух "прилетах" по объекту критической инфраструктуры. В городе временно остановили движение метро."Ракеты попали в один из энергетических объектов в районе Светловодска. Идет ликвидация последствий пожара", — написал в Telegram глава военной администрации Кировоградской области Андрей Райкович.В Запорожье под ударом оказался объект критической инфраструктуры, в городе начались отключения света, пишет "Страна.ua" со ссылкой на секретаря горсовета Анатолия Куртева.Власти Черновицкой области сообщили о повреждении объектов критической инфраструктуры.Сообщается о взрывах в Житомирской, Ровненской, Хмельницкой областях.Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что из-за ударов по объектам критической инфраструктуры начались экстренные отключения электроэнергии.В понедельник утром воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.Российские вооруженные силы с 10 октября наносят удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.Как заявил Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов только за 10 и 11 октября было поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html
https://ria.ru/20221031/ukraina-1828020630.html
https://ria.ru/20221031/zaporozhe-1827503671.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, харьков, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Харьков, Украина
09:29 31.10.2022 (обновлено: 11:08 31.10.2022)
СМИ сообщили о взрывах в Киеве и других регионах Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Харькове
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости.
Взрывы слышны в Киеве, Харькове, других городах Украины, сообщают
местные СМИ.
"В Киеве слышны взрывы. В разных частях города выключен свет. <...> По меньшей мере пять взрывов было слышно в Вышгородском районе", — говорится в Telegram-канале ТСН.
Как уточнило издание "Страна.ua", в столичном регионе прогремело около десяти взрывов, в пригородах украинской столицы пропали свет и вода.
"Энергетики работают над тем, чтобы возобновить электроснабжение после повреждения энергообъекта, питающего около 350 тысяч квартир в Киеве", — написал в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко
.
По информации издания УНИАН, в Киеве в небо поднимается столб дыма.
"В Харькове сообщают о звуках взрывов. В части города исчез свет. Удары по городу подтверждает глава областной военной администрации Олег Синегубов", — сообщает ТСН.
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о двух "прилетах" по объекту критической инфраструктуры. В городе временно остановили движение метро.
"Ракеты попали в один из энергетических объектов в районе Светловодска. Идет ликвидация последствий пожара", — написал в Telegram глава военной администрации Кировоградской области
Андрей Райкович.
В Запорожье
под ударом оказался объект критической инфраструктуры, в городе начались отключения света, пишет "Страна.ua" со ссылкой на секретаря горсовета Анатолия Куртева.
Власти Черновицкой области сообщили о повреждении объектов критической инфраструктуры.
Сообщается о взрывах в Житомирской, Ровненской, Хмельницкой областях
.
Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что из-за ударов по объектам критической инфраструктуры начались экстренные отключения электроэнергии.
В понедельник утром воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.
Российские вооруженные силы с 10 октября наносят удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.
Как заявил Владимир Путин
, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России
.
По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов только за 10 и 11 октября было поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс
и гарантировать безопасность России.