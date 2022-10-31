10:44 31.10.2022 (обновлено: 17:33 31.10.2022)
Рогов сообщил о взрыве на подстанции около Днепрогэса в Запорожье
Рогов сообщил о взрыве на подстанции около Днепрогэса в подконтрольном Киеву Запорожье
Днепрогэс. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил об ударе по подстанции около Днепрогэса в подконтрольном Киеву Запорожье.
"По предварительной информации, в Запорожье попадание в подстанцию около Днепрогэса", — написал он в своем Telegram-канале.
Днепрогэс находится в контролируемом Украиной городе Запорожье. Рогов ранее заявлял, что ГЭС заминирована еще с первых дней марта, когда в Киеве ожидали, что российская армия займет Запорожье. Если запланированная Украиной провокация на ГЭС будет реализована, произойдет неконтролируемый сброс воды.
По подсчетам специалистов, волна может достигнуть 20 метров и накрыть прибрежную часть города Запорожье со скоростью свыше 60 километров в час. Поток воды после взрыва может достигнуть и Запорожской АЭС, подтопить ее территорию.
Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.