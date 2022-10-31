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Рогов сообщил о взрыве на подстанции около Днепрогэса в Запорожье

Рогов сообщил о взрыве на подстанции около Днепрогэса в Запорожье - РИА Новости, 31.10.2022

Рогов сообщил о взрыве на подстанции около Днепрогэса в Запорожье

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил об ударе по подстанции около Днепрогэса в подконтрольном Киеву Запорожье. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T10:44

2022-10-31T10:44

2022-10-31T17:33

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил об ударе по подстанции около Днепрогэса в подконтрольном Киеву Запорожье."По предварительной информации, в Запорожье попадание в подстанцию около Днепрогэса", — написал он в своем Telegram-канале.Днепрогэс находится в контролируемом Украиной городе Запорожье. Рогов ранее заявлял, что ГЭС заминирована еще с первых дней марта, когда в Киеве ожидали, что российская армия займет Запорожье. Если запланированная Украиной провокация на ГЭС будет реализована, произойдет неконтролируемый сброс воды.По подсчетам специалистов, волна может достигнуть 20 метров и накрыть прибрежную часть города Запорожье со скоростью свыше 60 километров в час. Поток воды после взрыва может достигнуть и Запорожской АЭС, подтопить ее территорию.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221031/ukraina-1828023532.html

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Влада Копылова

в мире, запорожье, владимир рогов, украина