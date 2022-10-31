https://ria.ru/20221031/vystavka-1828368500.html

Мультимедийная выставка "Искусство природы" откроется в Москве в ноябре

Мультимедийная выставка "Искусство природы" откроется в Москве в ноябре - РИА Новости, 01.11.2022

Мультимедийная выставка "Искусство природы" откроется в Москве в ноябре

Мультимедийная выставка "Искусство природы" откроется в Москве 11 ноября, посетить ее можно будет до 30 ноября, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 01.11.2022

2022-10-31T14:41

2022-10-31T14:41

2022-11-01T12:36

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

архип куинджи

исаак левитан

иван шишкин

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Мультимедийная выставка "Искусство природы" откроется в Москве 11 ноября, посетить ее можно будет до 30 ноября, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Иммерсивная эколого-просветительская выставка департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы пройдет с 11 по 30 ноября на площадке ThePLACE. Насладиться живописными пейзажами известных художников в сопровождении музыки, созданной из произведений композиторов эпох классицизма, реализма, символизма и романтизма, смогут все желающие", - говорится в сообщении.Отмечается, что посетители увидят 12 полотен знаменитых авторов, среди которых Иван Шишкин, Исаак Левитан, Архип Куинджи, Клод Моне, Поль Гоген. Их полотна и отдельные фрагменты великих произведений, посвященные красоте живой природы, погрузят зрителей в удивительный мир искусства и проиллюстрируют важность сохранения богатства природных территорий, необходимость поддержания баланса во взаимодействии живой природы и человека.

https://ria.ru/20221029/vdnkh-1827718646.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, архип куинджи, исаак левитан, иван шишкин, городское хозяйство москвы