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Мультимедийная выставка "Искусство природы" откроется в Москве в ноябре
Мультимедийная выставка "Искусство природы" откроется в Москве в ноябре - РИА Новости, 01.11.2022
Мультимедийная выставка "Искусство природы" откроется в Москве в ноябре
Мультимедийная выставка "Искусство природы" откроется в Москве 11 ноября, посетить ее можно будет до 30 ноября, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 01.11.2022
2022-10-31T14:41
2022-10-31T14:41
2022-11-01T12:36
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
архип куинджи
исаак левитан
иван шишкин
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Мультимедийная выставка "Искусство природы" откроется в Москве 11 ноября, посетить ее можно будет до 30 ноября, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Иммерсивная эколого-просветительская выставка департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы пройдет с 11 по 30 ноября на площадке ThePLACE. Насладиться живописными пейзажами известных художников в сопровождении музыки, созданной из произведений композиторов эпох классицизма, реализма, символизма и романтизма, смогут все желающие", - говорится в сообщении.Отмечается, что посетители увидят 12 полотен знаменитых авторов, среди которых Иван Шишкин, Исаак Левитан, Архип Куинджи, Клод Моне, Поль Гоген. Их полотна и отдельные фрагменты великих произведений, посвященные красоте живой природы, погрузят зрителей в удивительный мир искусства и проиллюстрируют важность сохранения богатства природных территорий, необходимость поддержания баланса во взаимодействии живой природы и человека.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, архип куинджи, исаак левитан, иван шишкин, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Архип Куинджи, Исаак Левитан, Иван Шишкин, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Мультимедийная выставка "Искусство природы" откроется в Москве 11 ноября, посетить ее можно будет до 30 ноября, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Иммерсивная эколого-просветительская выставка департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы пройдет с 11 по 30 ноября на площадке ThePLACE. Насладиться живописными пейзажами известных художников в сопровождении музыки, созданной из произведений композиторов эпох классицизма, реализма, символизма и романтизма, смогут все желающие", - говорится в сообщении.
Отмечается, что посетители увидят 12 полотен знаменитых авторов, среди которых Иван Шишкин, Исаак Левитан, Архип Куинджи, Клод Моне, Поль Гоген. Их полотна и отдельные фрагменты великих произведений, посвященные красоте живой природы, погрузят зрителей в удивительный мир искусства и проиллюстрируют важность сохранения богатства природных территорий, необходимость поддержания баланса во взаимодействии живой природы и человека.