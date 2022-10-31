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Выставка "Блистательное десятилетие Китая в новую эпоху" открылась в Москве - РИА Новости, 31.10.2022
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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20221031/vystavka-1828059760.html
Выставка "Блистательное десятилетие Китая в новую эпоху" открылась в Москве
Выставка "Блистательное десятилетие Китая в новую эпоху" открылась в Москве - РИА Новости, 31.10.2022
Выставка "Блистательное десятилетие Китая в новую эпоху" открылась в Москве
Международная выставка "Блистательное десятилетие Китая в новую эпоху" открылась в Москве в Китайском деловом центре "Парк Хуамин". РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T12:06
2022-10-31T12:06
россия-китай: главное
китай
москва
россия
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МОСКВА, 31 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Международная выставка "Блистательное десятилетие Китая в новую эпоху" открылась в Москве в Китайском деловом центре "Парк Хуамин".Организаторами выставки являются пресс-канцелярия Госсовета КНР и посольство КНР в РФ.Выставка состоит из шести частей, в том числе "Предисловие", "Продолжать творить чудеса развития", "Строительство счастливой жизни", "Повышение эффективности управления", "Объединение великих сил народа" и "Совместное построение прекрасного мира".Отмечается, что за прошедшие десять лет КПК, ведя за собой китайский народ, создала жизнеспособную, процветающую и идущую на подъем страну, сформировала условия для прекрасной жизни народа, развила дух отважно движущейся вперед китайской нации, выявила преимущества общественного строя Китая и начертала прекрасную перспективу построения сообщества единой судьбы человечества.Данная выставка рассказывает о потрясающей истории Китая новой эпохи за прошедшее блистательное десятилетие. Тут запечатлено бесконечное число примеров самосовершенствования дочерей и сынов Китая, неустанно стремящихся к осуществлению грандиозной мечты. Здесь показано, как китайский народ в гармонии с другими народами мира, взявшись за руки, движется в новую блистательную эпоху.
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китай, москва, россия
Россия-Китай: Главное, Китай, Москва, Россия
12:06 31.10.2022
 

Выставка "Блистательное десятилетие Китая в новую эпоху" открылась в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкФлаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР
Флаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Флаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Международная выставка "Блистательное десятилетие Китая в новую эпоху" открылась в Москве в Китайском деловом центре "Парк Хуамин".
Организаторами выставки являются пресс-канцелярия Госсовета КНР и посольство КНР в РФ.
Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
29 октября, 08:19Россия-Китай: Главное
В России заинтересованы в стабильном и процветающем Китае, заявили в МИД
Выставка состоит из шести частей, в том числе "Предисловие", "Продолжать творить чудеса развития", "Строительство счастливой жизни", "Повышение эффективности управления", "Объединение великих сил народа" и "Совместное построение прекрасного мира".
Отмечается, что за прошедшие десять лет КПК, ведя за собой китайский народ, создала жизнеспособную, процветающую и идущую на подъем страну, сформировала условия для прекрасной жизни народа, развила дух отважно движущейся вперед китайской нации, выявила преимущества общественного строя Китая и начертала прекрасную перспективу построения сообщества единой судьбы человечества.
Данная выставка рассказывает о потрясающей истории Китая новой эпохи за прошедшее блистательное десятилетие. Тут запечатлено бесконечное число примеров самосовершенствования дочерей и сынов Китая, неустанно стремящихся к осуществлению грандиозной мечты. Здесь показано, как китайский народ в гармонии с другими народами мира, взявшись за руки, движется в новую блистательную эпоху.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайМоскваРоссия
 
 
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