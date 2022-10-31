https://ria.ru/20221031/vystavka-1828059760.html

Выставка "Блистательное десятилетие Китая в новую эпоху" открылась в Москве

Выставка "Блистательное десятилетие Китая в новую эпоху" открылась в Москве - РИА Новости, 31.10.2022

Выставка "Блистательное десятилетие Китая в новую эпоху" открылась в Москве

Международная выставка "Блистательное десятилетие Китая в новую эпоху" открылась в Москве в Китайском деловом центре "Парк Хуамин". РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T12:06

2022-10-31T12:06

2022-10-31T12:06

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МОСКВА, 31 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Международная выставка "Блистательное десятилетие Китая в новую эпоху" открылась в Москве в Китайском деловом центре "Парк Хуамин".Организаторами выставки являются пресс-канцелярия Госсовета КНР и посольство КНР в РФ.Выставка состоит из шести частей, в том числе "Предисловие", "Продолжать творить чудеса развития", "Строительство счастливой жизни", "Повышение эффективности управления", "Объединение великих сил народа" и "Совместное построение прекрасного мира".Отмечается, что за прошедшие десять лет КПК, ведя за собой китайский народ, создала жизнеспособную, процветающую и идущую на подъем страну, сформировала условия для прекрасной жизни народа, развила дух отважно движущейся вперед китайской нации, выявила преимущества общественного строя Китая и начертала прекрасную перспективу построения сообщества единой судьбы человечества.Данная выставка рассказывает о потрясающей истории Китая новой эпохи за прошедшее блистательное десятилетие. Тут запечатлено бесконечное число примеров самосовершенствования дочерей и сынов Китая, неустанно стремящихся к осуществлению грандиозной мечты. Здесь показано, как китайский народ в гармонии с другими народами мира, взявшись за руки, движется в новую блистательную эпоху.

https://ria.ru/20221029/kitay-1827707955.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, москва, россия