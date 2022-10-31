https://ria.ru/20221031/vybory-1827992506.html

Тысячи сторонников Лулы да Силвы отпраздновали его победу на выборах

Тысячи сторонников Лулы да Силвы отпраздновали его победу на выборах - РИА Новости, 31.10.2022

Тысячи сторонников Лулы да Силвы отпраздновали его победу на выборах

Тысячи сторонников Луиса Инасиу Лулы да Силвы вышли на улицы Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, чтобы отметить его победу на выборах президента. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T07:10

2022-10-31T07:10

2022-10-31T07:15

в мире

луис инасиу лула да силва

жаир болсонару

рио-де-жанейро (город)

сан-паулу (город)

бразилиа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147348/46/1473484675_0:120:3216:1929_1920x0_80_0_0_5926ec6b53e1efe87eaa144682c13309.jpg

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО/САН-ПАУЛУ/БРАЗИЛИА, 31 окт - РИА Новости. Тысячи сторонников Луиса Инасиу Лулы да Силвы вышли на улицы Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, чтобы отметить его победу на выборах президента.По итогам подсчета 100% голосов избирателей результат Лулы да Силвы составил 50,9%. За его соперника, действующего президента Жаира Болсонару, отдали голоса 49,1% пришедших на выборы.Центральные улицы этих городов словно "покраснели" на время: это люди оделись в красное - в цвет Партии трудящихся, от которой баллотировался Лулу да Силва.В Сан-Паулу люди заполнили центральный проспект Паулиста - вся километровая очередь танцевала и пела гимн страны, исполненный в ритме самбы.На центральной площади Рио-де-Жанейро также устроили праздник в честь Лулы да Силвы. Многие принарядились, как на карнавал, - в костюмы, парики. Люди обнимались и плакали, исполняя песню "Уже настало время Жаиру уходить", ставшую среди сторонников нового президента хитом. А в метро Рио-де-Жанейро пассажиры, заполнившие платформы, и вовсе скандировали "Болсонару - в тюрьму".В столице страны Бразилиа атмосфера была гораздо спокойнее. Это город правительства и чиновников, и многие тут голосовали за оппонента Лулы да Силвы - Жаира Болсонару. Да и весь центр города перекрыла полиция.Ещё до окончания подсчёта голосов в правительственный квартал пришли сотни сторонников Болсонару, чтобы помолиться за его победу. Однако, узнав о проигрыше своего кандидата, они в скором времени мирно разошлись.Сторонники же Лулы да Силвы в Бразилиа не стали собираться на демонстрации. Они выражали свою радость, не выходя из автомобилей - сигналили и размахивали флагами.

https://ria.ru/20221031/silva-1827991336.html

рио-де-жанейро (город)

сан-паулу (город)

бразилиа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, луис инасиу лула да силва, жаир болсонару, рио-де-жанейро (город), сан-паулу (город), бразилиа