https://ria.ru/20221031/vybory-1827992506.html
Тысячи сторонников Лулы да Силвы отпраздновали его победу на выборах
Тысячи сторонников Лулы да Силвы отпраздновали его победу на выборах - РИА Новости, 31.10.2022
Тысячи сторонников Лулы да Силвы отпраздновали его победу на выборах
Тысячи сторонников Луиса Инасиу Лулы да Силвы вышли на улицы Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, чтобы отметить его победу на выборах президента. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T07:10
2022-10-31T07:10
2022-10-31T07:15
в мире
луис инасиу лула да силва
жаир болсонару
рио-де-жанейро (город)
сан-паулу (город)
бразилиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147348/46/1473484675_0:120:3216:1929_1920x0_80_0_0_5926ec6b53e1efe87eaa144682c13309.jpg
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО/САН-ПАУЛУ/БРАЗИЛИА, 31 окт - РИА Новости. Тысячи сторонников Луиса Инасиу Лулы да Силвы вышли на улицы Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, чтобы отметить его победу на выборах президента.По итогам подсчета 100% голосов избирателей результат Лулы да Силвы составил 50,9%. За его соперника, действующего президента Жаира Болсонару, отдали голоса 49,1% пришедших на выборы.Центральные улицы этих городов словно "покраснели" на время: это люди оделись в красное - в цвет Партии трудящихся, от которой баллотировался Лулу да Силва.В Сан-Паулу люди заполнили центральный проспект Паулиста - вся километровая очередь танцевала и пела гимн страны, исполненный в ритме самбы.На центральной площади Рио-де-Жанейро также устроили праздник в честь Лулы да Силвы. Многие принарядились, как на карнавал, - в костюмы, парики. Люди обнимались и плакали, исполняя песню "Уже настало время Жаиру уходить", ставшую среди сторонников нового президента хитом. А в метро Рио-де-Жанейро пассажиры, заполнившие платформы, и вовсе скандировали "Болсонару - в тюрьму".В столице страны Бразилиа атмосфера была гораздо спокойнее. Это город правительства и чиновников, и многие тут голосовали за оппонента Лулы да Силвы - Жаира Болсонару. Да и весь центр города перекрыла полиция.Ещё до окончания подсчёта голосов в правительственный квартал пришли сотни сторонников Болсонару, чтобы помолиться за его победу. Однако, узнав о проигрыше своего кандидата, они в скором времени мирно разошлись.Сторонники же Лулы да Силвы в Бразилиа не стали собираться на демонстрации. Они выражали свою радость, не выходя из автомобилей - сигналили и размахивали флагами.
https://ria.ru/20221031/silva-1827991336.html
рио-де-жанейро (город)
сан-паулу (город)
бразилиа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147348/46/1473484675_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_da1599ecc3cff47aa499eebabf7c0526.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луис инасиу лула да силва, жаир болсонару, рио-де-жанейро (город), сан-паулу (город), бразилиа
В мире, Луис Инасиу Лула да Силва, Жаир Болсонару, Рио-де-Жанейро (город), Сан-Паулу (город), Бразилиа
07:10 31.10.2022 (обновлено: 07:15 31.10.2022)
Тысячи сторонников Лулы да Силвы отпраздновали его победу на выборах
Тысячи сторонников Лулы да Силвы отметили его победу на выборах на улицах Рио-де-Жанейро
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО/САН-ПАУЛУ/БРАЗИЛИА, 31 окт - РИА Новости. Тысячи сторонников Луиса Инасиу Лулы да Силвы вышли на улицы Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, чтобы отметить его победу на выборах президента.
По итогам подсчета 100% голосов избирателей результат Лулы да Силвы составил 50,9%. За его соперника, действующего президента Жаира Болсонару
, отдали голоса 49,1% пришедших на выборы.
Центральные улицы этих городов словно "покраснели" на время: это люди оделись в красное - в цвет Партии трудящихся, от которой баллотировался Лулу да Силва.
В Сан-Паулу люди заполнили центральный проспект Паулиста - вся километровая очередь танцевала и пела гимн страны, исполненный в ритме самбы.
На центральной площади Рио-де-Жанейро также устроили праздник в честь Лулы да Силвы. Многие принарядились, как на карнавал, - в костюмы, парики. Люди обнимались и плакали, исполняя песню "Уже настало время Жаиру уходить", ставшую среди сторонников нового президента хитом. А в метро Рио-де-Жанейро пассажиры, заполнившие платформы, и вовсе скандировали "Болсонару - в тюрьму".
В столице страны Бразилиа
атмосфера была гораздо спокойнее. Это город правительства и чиновников, и многие тут голосовали за оппонента Лулы да Силвы - Жаира Болсонару. Да и весь центр города перекрыла полиция.
Ещё до окончания подсчёта голосов в правительственный квартал пришли сотни сторонников Болсонару, чтобы помолиться за его победу. Однако, узнав о проигрыше своего кандидата, они в скором времени мирно разошлись.
Сторонники же Лулы да Силвы в Бразилиа не стали собираться на демонстрации. Они выражали свою радость, не выходя из автомобилей - сигналили и размахивали флагами.