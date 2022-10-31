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Бывшие украинские военные массово избавляются от армейских татуировок

Бывшие украинские военные массово избавляются от армейских татуировок - РИА Новости, 31.10.2022

Бывшие украинские военные массово избавляются от армейских татуировок

Бывшие украинские военнослужащие не хотят, чтобы их что-то связывало с украинской армией, и вслед за своими товарищами избавляются не только от татуировок... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T16:41

2022-10-31T16:41

2022-10-31T17:04

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ДОНЕЦК, 31 окт – РИА Новости. Бывшие украинские военнослужащие не хотят, чтобы их что-то связывало с украинской армией, и вслед за своими товарищами избавляются не только от татуировок националистического характера, но и от татуировок, обозначающих принадлежность к роду войск, передает корреспондент РИА Новости.В одном из исправительных учреждений Донецкой Народной Республики бывшие военнослужащие украинской армии, узнав от своих товарищей о возможности избавиться от татуировок, массово изъявляют желание закрасить не только националистические рисунки, но и наколки, которые обозначают принадлежность к родам войск, в которых они проходили службу."Мы раньше уже говорили о том, что задержанные изъявили желание закрасить татуировки националистического характера. Но спустя несколько дней обращения с такой просьбой стали иметь чуть ли не массовый характер. Закрашивают армейские татуировки. Военная разведка, военно-воздушные силы. Это важный момент осознания, потому что армейские татуировки - это важный момент для мужчины. Насколько ВСУ смогли опуститься, что солдаты не хотят даже помнить о принадлежности", - сказал РИА Новости представитель силовых структур ДНР.Сами бывшие украинские военнослужащие говорят, что чувствуют облегчение и не хотят иметь ничего общего с прошлой жизнью."Это наколка означает "военная разведка". Набил по глупости. Хочу от нее избавиться. Нет ничего хорошего в этих татуировках. Она не нужна… Я очень рад, что ее не будет", - сказал РИА Новости один из бывших военнослужащих Украины, поблагодарив тех, кто помог закрасить татуировку.Также другой военнослужащий закрашивал татуировку ВВС Украины, на которой не было символов государства или лозунгов."Новую жизнь начинаю по-новому. Хочу вывести татуировку. Получить гражданство Российской Федерации... Не хочу, чтобы меня что-то связывало", - сказал бывший украинский военнослужащий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221031/zhaloby-1828161033.html

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https://ria.ru/20221031/video-1828136897.html

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в мире, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, ввс украины