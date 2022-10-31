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Российский военный рассказал о вскрытии ложных позиций украинских войск - РИА Новости, 31.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221031/vsu-1828075821.html
Российский военный рассказал о вскрытии ложных позиций украинских войск
Российский военный рассказал о вскрытии ложных позиций украинских войск - РИА Новости, 31.10.2022
Российский военный рассказал о вскрытии ложных позиций украинских войск
Российские военнослужащие вскрыли в Харьковской области с помощью дрона ложные позиции украинских вооруженных формирований, рассказал РИА Новости один из... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T12:53
2022-10-31T13:04
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
вооруженные силы украины
россия
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 31 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие вскрыли в Харьковской области с помощью дрона ложные позиции украинских вооруженных формирований, рассказал РИА Новости один из военных."Причем они сделали ложные позиции из уничтоженной техники: стояли накопанные окопы, в них гаубицы "Гвоздика-2С1", только они были сожженные, прямо желтые такие, выжженные. Когда ближе подлетели, увидели, что это не рабочие гаубицы, они даже не удосужились их покрасить, просто ветками закидали и все. Издали создавался вид как будто настоящие", - заявил собеседник агентства.На прошлой неделе член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что Украина ведет перегруппировку большого количества соединений, перебрасывая войска из Харьковской области в Днепропетровск и отправляя их на херсонское и запорожское направления.
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харьковская область
украина
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Российский военный рассказал, из чего ВСУ сооружали ложные позиции
Российские военнослужащие вскрыли в Харьковской области с помощью дрона ложные позиции украинских вооруженных формирований, рассказал РИА Новости один из военных.
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в мире, харьковская область, украина, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:53 31.10.2022 (обновлено: 13:04 31.10.2022)
 
Российский военный рассказал о вскрытии ложных позиций украинских войск

Российские военные с помощью дрона вскрыли в Харьковской области ложные позиции ВСУ

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ЛУГАНСК, 31 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие вскрыли в Харьковской области с помощью дрона ложные позиции украинских вооруженных формирований, рассказал РИА Новости один из военных.
"Причем они сделали ложные позиции из уничтоженной техники: стояли накопанные окопы, в них гаубицы "Гвоздика-2С1", только они были сожженные, прямо желтые такие, выжженные. Когда ближе подлетели, увидели, что это не рабочие гаубицы, они даже не удосужились их покрасить, просто ветками закидали и все. Издали создавался вид как будто настоящие", - заявил собеседник агентства.
На прошлой неделе член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что Украина ведет перегруппировку большого количества соединений, перебрасывая войска из Харьковской области в Днепропетровск и отправляя их на херсонское и запорожское направления.
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