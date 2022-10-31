https://ria.ru/20221031/vsu-1828075821.html
Российский военный рассказал о вскрытии ложных позиций украинских войск
Российский военный рассказал о вскрытии ложных позиций украинских войск - РИА Новости, 31.10.2022
Российский военный рассказал о вскрытии ложных позиций украинских войск
Российские военнослужащие вскрыли в Харьковской области с помощью дрона ложные позиции украинских вооруженных формирований, рассказал РИА Новости один из... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T12:53
2022-10-31T12:53
2022-10-31T13:04
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
вооруженные силы украины
россия
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828078140_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5dfe4da3b14ae1827e7193c06d9e267d.jpg
ЛУГАНСК, 31 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие вскрыли в Харьковской области с помощью дрона ложные позиции украинских вооруженных формирований, рассказал РИА Новости один из военных."Причем они сделали ложные позиции из уничтоженной техники: стояли накопанные окопы, в них гаубицы "Гвоздика-2С1", только они были сожженные, прямо желтые такие, выжженные. Когда ближе подлетели, увидели, что это не рабочие гаубицы, они даже не удосужились их покрасить, просто ветками закидали и все. Издали создавался вид как будто настоящие", - заявил собеседник агентства.На прошлой неделе член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что Украина ведет перегруппировку большого количества соединений, перебрасывая войска из Харьковской области в Днепропетровск и отправляя их на херсонское и запорожское направления.
https://ria.ru/20221031/zaporozhe-1827503671.html
харьковская область
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828078140_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ec98dc82f8b35a8c180fd31f630b3be4.jpg
Российский военный рассказал, из чего ВСУ сооружали ложные позиции
Российские военнослужащие вскрыли в Харьковской области с помощью дрона ложные позиции украинских вооруженных формирований, рассказал РИА Новости один из военных.
2022-10-31T12:53
true
PT0M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, украина, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:53 31.10.2022 (обновлено: 13:04 31.10.2022)
Российский военный рассказал о вскрытии ложных позиций украинских войск
Российские военные с помощью дрона вскрыли в Харьковской области ложные позиции ВСУ