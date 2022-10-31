https://ria.ru/20221031/vsu-1828075821.html

Российский военный рассказал о вскрытии ложных позиций украинских войск

Российский военный рассказал о вскрытии ложных позиций украинских войск - РИА Новости, 31.10.2022

Российский военный рассказал о вскрытии ложных позиций украинских войск

Российские военнослужащие вскрыли в Харьковской области с помощью дрона ложные позиции украинских вооруженных формирований, рассказал РИА Новости один из... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T12:53

2022-10-31T12:53

2022-10-31T13:04

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ЛУГАНСК, 31 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие вскрыли в Харьковской области с помощью дрона ложные позиции украинских вооруженных формирований, рассказал РИА Новости один из военных."Причем они сделали ложные позиции из уничтоженной техники: стояли накопанные окопы, в них гаубицы "Гвоздика-2С1", только они были сожженные, прямо желтые такие, выжженные. Когда ближе подлетели, увидели, что это не рабочие гаубицы, они даже не удосужились их покрасить, просто ветками закидали и все. Издали создавался вид как будто настоящие", - заявил собеседник агентства.На прошлой неделе член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что Украина ведет перегруппировку большого количества соединений, перебрасывая войска из Харьковской области в Днепропетровск и отправляя их на херсонское и запорожское направления.

https://ria.ru/20221031/zaporozhe-1827503671.html

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Российский военный рассказал, из чего ВСУ сооружали ложные позиции Российские военнослужащие вскрыли в Харьковской области с помощью дрона ложные позиции украинских вооруженных формирований, рассказал РИА Новости один из военных. 2022-10-31T12:53 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, харьковская область, украина, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр