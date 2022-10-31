https://ria.ru/20221031/vstrecha-1828269069.html
Путин назвал встречу с Пашиняном и Алиевым полезной
Путин назвал встречу с Пашиняном и Алиевым полезной - РИА Новости, 31.10.2022
Путин назвал встречу с Пашиняном и Алиевым полезной
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на трехсторонней встрече с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сторонам... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T21:07
2022-10-31T21:07
2022-10-31T21:34
владимир путин
никол пашинян
ильхам алиев
россия
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826942067_0:132:2962:1798_1920x0_80_0_0_f2e45f04d2dde398d05735659c76ac42.jpg
СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на трехсторонней встрече с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сторонам удалось согласовать совместное заявление по разрешению конфликта в Нагорном Карабахе, российский лидер назвал переговоры полезными.Трехсторонний саммит России, Армении и Азербайджана в Сочи длился более двух часов. Также Путин пообщался тет-а-тет с Пашиняном и с Алиевым. В общей сложности было проведено три сессии переговоров по разрешению конфликта в Нагорном Карабахе.
https://ria.ru/20221031/aliev-1828199478.html
россия
азербайджан
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826942067_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_80018d0f1cfb26bc99943f408996020d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, никол пашинян, ильхам алиев, россия, азербайджан, армения, в мире
Владимир Путин, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, Россия, Азербайджан, Армения, В мире
21:07 31.10.2022 (обновлено: 21:34 31.10.2022)
Путин назвал встречу с Пашиняном и Алиевым полезной
Путин назвал встречу с Пашиняном и Алиевым полезной для будущих договоренностей