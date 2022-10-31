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Путин назвал встречу с Пашиняном и Алиевым полезной - РИА Новости, 31.10.2022
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Путин назвал встречу с Пашиняном и Алиевым полезной
Путин назвал встречу с Пашиняном и Алиевым полезной - РИА Новости, 31.10.2022
Путин назвал встречу с Пашиняном и Алиевым полезной
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на трехсторонней встрече с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сторонам... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T21:07
2022-10-31T21:34
владимир путин
никол пашинян
ильхам алиев
россия
азербайджан
армения
в мире
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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на трехсторонней встрече с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сторонам удалось согласовать совместное заявление по разрешению конфликта в Нагорном Карабахе, российский лидер назвал переговоры полезными.Трехсторонний саммит России, Армении и Азербайджана в Сочи длился более двух часов. Также Путин пообщался тет-а-тет с Пашиняном и с Алиевым. В общей сложности было проведено три сессии переговоров по разрешению конфликта в Нагорном Карабахе.
https://ria.ru/20221031/aliev-1828199478.html
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владимир путин, никол пашинян, ильхам алиев, россия, азербайджан, армения, в мире
Владимир Путин, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, Россия, Азербайджан, Армения, В мире
21:07 31.10.2022 (обновлено: 21:34 31.10.2022)
 
Путин назвал встречу с Пашиняном и Алиевым полезной

Путин назвал встречу с Пашиняном и Алиевым полезной для будущих договоренностей

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на трехсторонней встрече с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сторонам удалось согласовать совместное заявление по разрешению конфликта в Нагорном Карабахе, российский лидер назвал переговоры полезными.
"По нашему общему мнению, это была очень полезная встреча. Она, на мой взгляд, создала очень хорошую атмосферу для будущих возможных договоренностей по некоторым принципиальным вопросам. Сегодня мы согласовали совместное заявление", - сказал Путин.
Трехсторонний саммит России, Армении и Азербайджана в Сочи длился более двух часов. Также Путин пообщался тет-а-тет с Пашиняном и с Алиевым. В общей сложности было проведено три сессии переговоров по разрешению конфликта в Нагорном Карабахе.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 17:12Ситуация в Нагорном Карабахе
Алиев поблагодарил Путина за помощь в урегулировании конфликта в Карабахе
 
Владимир ПутинНикол ПашинянИльхам АлиевРоссияАзербайджанАрменияВ мире
 
 
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