https://ria.ru/20221031/vstrecha-1828269069.html

Путин назвал встречу с Пашиняном и Алиевым полезной

Путин назвал встречу с Пашиняном и Алиевым полезной - РИА Новости, 31.10.2022

Путин назвал встречу с Пашиняном и Алиевым полезной

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на трехсторонней встрече с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сторонам... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T21:07

2022-10-31T21:07

2022-10-31T21:34

владимир путин

никол пашинян

ильхам алиев

россия

азербайджан

армения

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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на трехсторонней встрече с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сторонам удалось согласовать совместное заявление по разрешению конфликта в Нагорном Карабахе, российский лидер назвал переговоры полезными.Трехсторонний саммит России, Армении и Азербайджана в Сочи длился более двух часов. Также Путин пообщался тет-а-тет с Пашиняном и с Алиевым. В общей сложности было проведено три сессии переговоров по разрешению конфликта в Нагорном Карабахе.

https://ria.ru/20221031/aliev-1828199478.html

россия

азербайджан

армения

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владимир путин, никол пашинян, ильхам алиев, россия, азербайджан, армения, в мире