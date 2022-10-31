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СК оценит действия ВСУ после наезда танка на раненого российского солдата - РИА Новости, 31.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221031/video-1828136897.html
СК оценит действия ВСУ после наезда танка на раненого российского солдата
СК оценит действия ВСУ после наезда танка на раненого российского солдата - РИА Новости, 31.10.2022
СК оценит действия ВСУ после наезда танка на раненого российского солдата
Следственный комитет России даст правовую оценку наезду украинского танка на раненого российского солдата, говорится в Тelegram-канале СК РФ. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T15:07
2022-10-31T15:07
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Следственный комитет России даст правовую оценку наезду украинского танка на раненого российского солдата, говорится в Тelegram-канале СК РФ.Также в релизе упоминается случай с нанесением "не менее девяти ударов ножом военному ДНР, когда он находился у боевиков".
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Украина
15:07 31.10.2022
 
СК оценит действия ВСУ после наезда танка на раненого российского солдата

Следственный комитет займется видео с наездом танка ВСУ на раненого российского солдата

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЗдание Следственного комитета России
Здание Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание Следственного комитета России. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Следственный комитет России даст правовую оценку наезду украинского танка на раненого российского солдата, говорится в Тelegram-канале СК РФ.
"Следственный комитет в рамках расследования уголовных дел даст правовую оценку очередным преступлениям ВСУ... В сети интернет распространяется видео, на котором украинский танк переезжает российского раненого солдата, при этом движение танка корректируется с квадрокоптера", - сообщили в ведомстве.
Также в релизе упоминается случай с нанесением "не менее девяти ударов ножом военному ДНР, когда он находился у боевиков".
Освобожденный из украинского плена рассказал, как добивали его раненых товарищей - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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