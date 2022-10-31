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СК оценит действия ВСУ после наезда танка на раненого российского солдата
СК оценит действия ВСУ после наезда танка на раненого российского солдата - РИА Новости, 31.10.2022
СК оценит действия ВСУ после наезда танка на раненого российского солдата
Следственный комитет России даст правовую оценку наезду украинского танка на раненого российского солдата, говорится в Тelegram-канале СК РФ. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T15:07
2022-10-31T15:07
2022-10-31T15:07
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Следственный комитет России даст правовую оценку наезду украинского танка на раненого российского солдата, говорится в Тelegram-канале СК РФ.Также в релизе упоминается случай с нанесением "не менее девяти ударов ножом военному ДНР, когда он находился у боевиков".
https://ria.ru/20221027/svo-1827074563.html
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в мире, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Украина
СК оценит действия ВСУ после наезда танка на раненого российского солдата
Следственный комитет займется видео с наездом танка ВСУ на раненого российского солдата