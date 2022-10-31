https://ria.ru/20221031/video-1828136897.html

СК оценит действия ВСУ после наезда танка на раненого российского солдата

СК оценит действия ВСУ после наезда танка на раненого российского солдата - РИА Новости, 31.10.2022

СК оценит действия ВСУ после наезда танка на раненого российского солдата

Следственный комитет России даст правовую оценку наезду украинского танка на раненого российского солдата, говорится в Тelegram-канале СК РФ. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T15:07

2022-10-31T15:07

2022-10-31T15:07

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Следственный комитет России даст правовую оценку наезду украинского танка на раненого российского солдата, говорится в Тelegram-канале СК РФ.Также в релизе упоминается случай с нанесением "не менее девяти ударов ножом военному ДНР, когда он находился у боевиков".

https://ria.ru/20221027/svo-1827074563.html

донецкая народная республика

украина

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в мире, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, украина