https://ria.ru/20221031/valday-1828116950.html

Путин положительно оценил встречу с участниками "Валдайского клуба"

Путин положительно оценил встречу с участниками "Валдайского клуба" - РИА Новости, 31.10.2022

Путин положительно оценил встречу с участниками "Валдайского клуба"

Президент РФ Владимир Путин дал положительную оценку заседанию дискуссионного клуба "Валдай", в котором он участвовал 27 октября, сообщил журналистам в... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T14:37

2022-10-31T14:37

2022-10-31T14:37

политика

владимир путин

россия

дмитрий песков

международный дискуссионный клуб "валдай"

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин дал положительную оценку заседанию дискуссионного клуба "Валдай", в котором он участвовал 27 октября, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Да, он давал положительную оценку состоявшейся встрече", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов."Президент достаточно высоко ценит работу "Валдайского клуба" и воспринимает подобные сессии, как хорошую возможность поговорить с теми, кто интересуется Россией, кто являются специалистами по России, пытаются разобраться не в рамках информационного, оголтелого, русофобского мейнстрима, а пытаются разобраться по сути в том, что происходит, какие причины, какие возможные последствия, сценарии развития и так далее", - подчеркнул Песков.Ранее Песков заявил журналистам, что речь Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай" была не просто программной, но и философской и прикладной, а западные страны ее точно услышат, но не признаются, что будут анализировать.

https://ria.ru/20221028/putin-1827389409.html

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Кирилл Волков

политика, владимир путин, россия, дмитрий песков, международный дискуссионный клуб "валдай"