https://ria.ru/20221031/valday-1828116950.html
Путин положительно оценил встречу с участниками "Валдайского клуба"
Путин положительно оценил встречу с участниками "Валдайского клуба" - РИА Новости, 31.10.2022
Путин положительно оценил встречу с участниками "Валдайского клуба"
Президент РФ Владимир Путин дал положительную оценку заседанию дискуссионного клуба "Валдай", в котором он участвовал 27 октября, сообщил журналистам в... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T14:37
2022-10-31T14:37
2022-10-31T14:37
политика
владимир путин
россия
дмитрий песков
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин дал положительную оценку заседанию дискуссионного клуба "Валдай", в котором он участвовал 27 октября, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Да, он давал положительную оценку состоявшейся встрече", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов."Президент достаточно высоко ценит работу "Валдайского клуба" и воспринимает подобные сессии, как хорошую возможность поговорить с теми, кто интересуется Россией, кто являются специалистами по России, пытаются разобраться не в рамках информационного, оголтелого, русофобского мейнстрима, а пытаются разобраться по сути в том, что происходит, какие причины, какие возможные последствия, сценарии развития и так далее", - подчеркнул Песков.Ранее Песков заявил журналистам, что речь Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай" была не просто программной, но и философской и прикладной, а западные страны ее точно услышат, но не признаются, что будут анализировать.
https://ria.ru/20221028/putin-1827389409.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, россия, дмитрий песков, международный дискуссионный клуб "валдай"
Политика, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Путин положительно оценил встречу с участниками "Валдайского клуба"
Песков заявил, что Путин положительно оценил заседание клуба "Валдай" со своим участием
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин дал положительную оценку заседанию дискуссионного клуба "Валдай", в котором он участвовал 27 октября, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Да, он давал положительную оценку состоявшейся встрече", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
"Президент достаточно высоко ценит работу "Валдайского клуба" и воспринимает подобные сессии, как хорошую возможность поговорить с теми, кто интересуется Россией, кто являются специалистами по России, пытаются разобраться не в рамках информационного, оголтелого, русофобского мейнстрима, а пытаются разобраться по сути в том, что происходит, какие причины, какие возможные последствия, сценарии развития и так далее", - подчеркнул Песков.
Ранее Песков заявил журналистам, что речь Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай" была не просто программной, но и философской и прикладной, а западные страны ее точно услышат, но не признаются, что будут анализировать.