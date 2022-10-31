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Украинский лоббист рассказал о страхе Зеленского перед Америкой - РИА Новости, 01.11.2022
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Украинский лоббист рассказал о страхе Зеленского перед Америкой
Украинский лоббист рассказал о страхе Зеленского перед Америкой - РИА Новости, 01.11.2022
Украинский лоббист рассказал о страхе Зеленского перед Америкой
Киевские власти сомневаются, что в случае победы Республиканской партии на выборах в конгресс Украина лишится военных поставок из США, но очень боятся потерять... РИА Новости, 01.11.2022
2022-10-31T22:19
2022-11-01T03:37
в мире
украина
сша
владимир зеленский
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Киевские власти сомневаются, что в случае победы Республиканской партии на выборах в конгресс Украина лишится военных поставок из США, но очень боятся потерять финансовую помощь от Вашингтона, заявил Politico лоббист Дэниел Вайдич.По его словам, украинская власть считает, что Республиканская партия не сократит военную помощь Киеву, но под вопросом остается финансовая поддержка, без которой не может функционировать государство. Вайдич пояснил, что в ближайшие месяцы денег может потребоваться больше, если продолжатся удары по энергетической инфраструктуре."В Киеве понимают: им придется работать с республиканцами, разъясняя, что помощь Украине не может ограничиваться одними только пушками", — сказал Вайдич.Как отмечается в статье, в Киеве опасаются, что диалог с Вашингтоном усложнится, так как американские политики будут вынуждены обосновывать для избирателей необходимость продолжения помощи Украине. Причем финансовые вливания будут нужны долгие годы.Член Комитета по вооруженным силам из палаты представителей, республиканец Дон Бейкон заявил, что в будущем Украине придется обосновывать свои запросы, но есть и другой аспект, который нельзя игнорировать."Законодатели из обеих партий хотят быть уверены, что другие члены НАТО и свободные страны тоже готовы разделить это бремя. Защита Украины должна стать коллективной работой, осуществляемой совместно с союзниками", — добавил конгрессмен.США оказали огромную поддержку Украине — общий бюджет достигает десятков миллиардов долларов, но в Киеве хотят больше, отмечается в материале."Порой Зеленский требует то, что Байден давать не желает. Украинский руководитель часто в ответ на это публично выражает свою неудовлетворенность и получает активную поддержку со стороны членов конгресса из обеих партий", — пишет Politico.Это вызывает недовольство в Белом доме. Если же республиканцы возьмут большинство в конгрессе, украинцы могут еще активнее задействовать такую тактику.В статье отмечается, что Киев продолжает требовать баллистические ракеты ATACMS большой дальности. В Штатах же опасаются, что это приведет к еще большей эскалации, и отказывают. Есть и другие требования, удовлетворять которые Байден не желает, — в частности ввести бесполетную зону над Украиной и объявить Россию спонсором терроризма."Иногда у них (членов администрации Байдена. — Прим. ред.) возникает ощущение, что на них давят, и им это не нравится", — пояснил американский дипломат Дэниел Фрид.Вайдич же подытожил, что помощи от Америки могло быть больше.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20221031/golod-1828249259.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский
22:19 31.10.2022 (обновлено: 03:37 01.11.2022)
 
Украинский лоббист рассказал о страхе Зеленского перед Америкой

Politico: лоббист Украины Вайдич сообщил о страхе Зеленского лишиться денег от США

© Фото : Ukrainian Presidential press serviceПрезидент Украины Владимир Зеленский в Изюме
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© Фото : Ukrainian Presidential press service
Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Киевские власти сомневаются, что в случае победы Республиканской партии на выборах в конгресс Украина лишится военных поставок из США, но очень боятся потерять финансовую помощь от Вашингтона, заявил Politico лоббист Дэниел Вайдич.
По его словам, украинская власть считает, что Республиканская партия не сократит военную помощь Киеву, но под вопросом остается финансовая поддержка, без которой не может функционировать государство. Вайдич пояснил, что в ближайшие месяцы денег может потребоваться больше, если продолжатся удары по энергетической инфраструктуре.
"В Киеве понимают: им придется работать с республиканцами, разъясняя, что помощь Украине не может ограничиваться одними только пушками", — сказал Вайдич.
Как отмечается в статье, в Киеве опасаются, что диалог с Вашингтоном усложнится, так как американские политики будут вынуждены обосновывать для избирателей необходимость продолжения помощи Украине. Причем финансовые вливания будут нужны долгие годы.
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Член Комитета по вооруженным силам из палаты представителей, республиканец Дон Бейкон заявил, что в будущем Украине придется обосновывать свои запросы, но есть и другой аспект, который нельзя игнорировать.
"Законодатели из обеих партий хотят быть уверены, что другие члены НАТО и свободные страны тоже готовы разделить это бремя. Защита Украины должна стать коллективной работой, осуществляемой совместно с союзниками", — добавил конгрессмен.
США оказали огромную поддержку Украине — общий бюджет достигает десятков миллиардов долларов, но в Киеве хотят больше, отмечается в материале.
"Порой Зеленский требует то, что Байден давать не желает. Украинский руководитель часто в ответ на это публично выражает свою неудовлетворенность и получает активную поддержку со стороны членов конгресса из обеих партий", — пишет Politico.
Это вызывает недовольство в Белом доме. Если же республиканцы возьмут большинство в конгрессе, украинцы могут еще активнее задействовать такую тактику.
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В статье отмечается, что Киев продолжает требовать баллистические ракеты ATACMS большой дальности. В Штатах же опасаются, что это приведет к еще большей эскалации, и отказывают. Есть и другие требования, удовлетворять которые Байден не желает, — в частности ввести бесполетную зону над Украиной и объявить Россию спонсором терроризма.
"Иногда у них (членов администрации Байдена. — Прим. ред.) возникает ощущение, что на них давят, и им это не нравится", — пояснил американский дипломат Дэниел Фрид.
Вайдич же подытожил, что помощи от Америки могло быть больше.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российских ВКС.
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