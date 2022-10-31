https://ria.ru/20221031/ukraina-1828204697.html
Украинские диверсанты пытались сорвать прокладку газопровода под Запорожьем
Украинские диверсанты пытались сорвать прокладку газопровода под Запорожьем - РИА Новости, 31.10.2022
Украинские диверсанты пытались сорвать прокладку газопровода под Запорожьем
Украинские диверсанты пытались помешать прокладке нового участка газопровода в Запорожской области, были попытки подрыва, сообщил врио губернатора региона... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T17:26
2022-10-31T17:26
2022-10-31T18:21
специальная военная операция на украине
запорожье
запорожская область
евгений балицкий
происшествия
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Украинские диверсанты пытались помешать прокладке нового участка газопровода в Запорожской области, были попытки подрыва, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.Ранее в понедельник гендиректор предприятия "Мелитопольгаз" Олег Квач сообщил, что в Запорожской области за два месяца проложено свыше 70 километров нового газопровода."Со многими проблемами сталкивались, но тем не менее преодолели их. И диверсионные группы были задержаны неоднократно, были и попытки подрыва, были попытки помешать прокладке газа. Сейчас мы охраняем трубу силами нашей территориальной обороны и местных органов полиции, Росгвардии. Потому что понимаем, что этот объект вызовет особое внимание у наших врагов", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20221031/zaporozhe-1827503671.html
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РИА Новости
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Материал дополняется
17:26 31.10.2022 (обновлено: 18:21 31.10.2022)
Украинские диверсанты пытались сорвать прокладку газопровода под Запорожьем
Балицкий рассказал о попытке украинских диверсантов помешать прокладке участка газопровода