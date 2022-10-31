На Украине заподозрили главу МВД ДНР в госизмене
Госбюро расследований Украины возбудило дело о госизмене против главы МВД ДНР
Государственное бюро расследований Украины. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Украинское госбюро расследований сообщило, что возбудило против главы МВД ДНР уголовное дело по статье "госизмена", на Украине ему грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы.
"Работники ГБР сообщили о подозрении так называемому министру МВД ДНР и шестерым участникам оперативно-боевого тактического формирования ДНР "Каскад", - говорится в сообщении госбюро расследований в Telegram-канале. По информации ведомства, подразделение "Каскад" под руководством главы МВД ДНР принимало участие в освобождении "Азовстали" в Мариуполе.
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"Боевикам сообщено о подозрении в государственной измене, а также в руководстве и участии в нападении на предприятие в составе не предусмотренных законами Украины военизированных формирований", - заявили в ведомстве. Санкция статей предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.
МВД ДНР возглавляет Алексей Дикий.
Российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более 2 тысяч украинских военнослужащих и боевиков нацбатальона "Азов"* (против некоторых из них в России расследуются уголовные дела). В середине мая нацисты начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны РФ заявило о полном освобождении Мариуполя.
* Запрещенная в России террористическая организация
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