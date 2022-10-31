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На Украине заподозрили главу МВД ДНР в госизмене - РИА Новости, 31.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221031/ukraina-1828175517.html
На Украине заподозрили главу МВД ДНР в госизмене
На Украине заподозрили главу МВД ДНР в госизмене - РИА Новости, 31.10.2022
На Украине заподозрили главу МВД ДНР в госизмене
Украинское госбюро расследований сообщило, что возбудило против главы МВД ДНР уголовное дело по статье "госизмена", на Украине ему грозит срок вплоть до... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T16:16
2022-10-31T16:16
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
мвд днр
россия
ситуация в днр и лнр
государственное бюро расследований украины
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Украинское госбюро расследований сообщило, что возбудило против главы МВД ДНР уголовное дело по статье "госизмена", на Украине ему грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы."Работники ГБР сообщили о подозрении так называемому министру МВД ДНР и шестерым участникам оперативно-боевого тактического формирования ДНР "Каскад", - говорится в сообщении госбюро расследований в Telegram-канале. По информации ведомства, подразделение "Каскад" под руководством главы МВД ДНР принимало участие в освобождении "Азовстали" в Мариуполе."Боевикам сообщено о подозрении в государственной измене, а также в руководстве и участии в нападении на предприятие в составе не предусмотренных законами Украины военизированных формирований", - заявили в ведомстве. Санкция статей предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.МВД ДНР возглавляет Алексей Дикий.Российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более 2 тысяч украинских военнослужащих и боевиков нацбатальона "Азов"* (против некоторых из них в России расследуются уголовные дела). В середине мая нацисты начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны РФ заявило о полном освобождении Мариуполя.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20221022/gosizmena-1825974495.html
https://ria.ru/20220916/derkach-1817199295.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина, мвд днр, россия, ситуация в днр и лнр, государственное бюро расследований украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, МВД ДНР, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР, Государственное бюро расследований Украины
16:16 31.10.2022
 
На Украине заподозрили главу МВД ДНР в госизмене

Госбюро расследований Украины возбудило дело о госизмене против главы МВД ДНР

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкГосударственное бюро расследований Украины
Государственное бюро расследований Украины - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Государственное бюро расследований Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Украинское госбюро расследований сообщило, что возбудило против главы МВД ДНР уголовное дело по статье "госизмена", на Украине ему грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы.
"Работники ГБР сообщили о подозрении так называемому министру МВД ДНР и шестерым участникам оперативно-боевого тактического формирования ДНР "Каскад", - говорится в сообщении госбюро расследований в Telegram-канале. По информации ведомства, подразделение "Каскад" под руководством главы МВД ДНР принимало участие в освобождении "Азовстали" в Мариуполе.
Вячеслав Богуслаев - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
22 октября, 22:33
Директора украинского завода "Мотор Сич" обвинили в госизмене
"Боевикам сообщено о подозрении в государственной измене, а также в руководстве и участии в нападении на предприятие в составе не предусмотренных законами Украины военизированных формирований", - заявили в ведомстве. Санкция статей предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.
МВД ДНР возглавляет Алексей Дикий.
Российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более 2 тысяч украинских военнослужащих и боевиков нацбатальона "Азов"* (против некоторых из них в России расследуются уголовные дела). В середине мая нацисты начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны РФ заявило о полном освобождении Мариуполя.
* Запрещенная в России террористическая организация
Народный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
16 сентября, 11:39
На Украине объявили в розыск подозреваемого в госизмене депутата Рады
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаМВД ДНРРоссияСитуация в ДНР и ЛНРГосударственное бюро расследований Украины
 
 
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