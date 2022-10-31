https://ria.ru/20221031/ukraina-1828175517.html

На Украине заподозрили главу МВД ДНР в госизмене

На Украине заподозрили главу МВД ДНР в госизмене - РИА Новости, 31.10.2022

На Украине заподозрили главу МВД ДНР в госизмене

Украинское госбюро расследований сообщило, что возбудило против главы МВД ДНР уголовное дело по статье "госизмена", на Украине ему грозит срок вплоть до... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T16:16

2022-10-31T16:16

2022-10-31T16:16

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Украинское госбюро расследований сообщило, что возбудило против главы МВД ДНР уголовное дело по статье "госизмена", на Украине ему грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы."Работники ГБР сообщили о подозрении так называемому министру МВД ДНР и шестерым участникам оперативно-боевого тактического формирования ДНР "Каскад", - говорится в сообщении госбюро расследований в Telegram-канале. По информации ведомства, подразделение "Каскад" под руководством главы МВД ДНР принимало участие в освобождении "Азовстали" в Мариуполе."Боевикам сообщено о подозрении в государственной измене, а также в руководстве и участии в нападении на предприятие в составе не предусмотренных законами Украины военизированных формирований", - заявили в ведомстве. Санкция статей предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.МВД ДНР возглавляет Алексей Дикий.Российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. На заводе "Азовсталь" удалось блокировать более 2 тысяч украинских военнослужащих и боевиков нацбатальона "Азов"* (против некоторых из них в России расследуются уголовные дела). В середине мая нацисты начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны РФ заявило о полном освобождении Мариуполя.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20221022/gosizmena-1825974495.html

https://ria.ru/20220916/derkach-1817199295.html

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россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, мвд днр, россия, ситуация в днр и лнр, государственное бюро расследований украины