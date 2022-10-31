https://ria.ru/20221031/ukraina-1828121383.html

В ООН заявили, что не знают о случаях перемещения украинцев в Россию силой

В ООН заявили, что не знают о случаях перемещения украинцев в Россию силой - РИА Новости, 31.10.2022

В ООН заявили, что не знают о случаях перемещения украинцев в Россию силой

Управлению верховного комиссара ООН по делам беженцев неизвестно о случаях, когда жителей Украины силой бы увозили в Россию, заявил в понедельник глава... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T14:43

2022-10-31T14:43

2022-10-31T14:43

специальная военная операция на украине

в мире

оон

управление верховного комиссара оон по делам беженцев

украина

россия

татьяна москалькова

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Управлению верховного комиссара ООН по делам беженцев неизвестно о случаях, когда жителей Украины силой бы увозили в Россию, заявил в понедельник глава представительства УВКБ ООН в России Карим Атасси."Некоторые из наших партнерских организаций уже сделали публичные заявления по этому поводу, и [они] состояли в том, что такие случаи не были известны… Но они упоминали о том, что были ситуации, когда беженцы из Украины сообщали о том, что у них не было другого выбора", - рассказал Атасси на встрече с российским омбудсменом Татьяной Москальковой. По его словам, возможно, некоторые эвакуированные хотели попасть в другую часть Украины, но в их ситуации это "было невозможно" из-за отсутствия гуманитарных коридоров. Однако сейчас, по его словам, для таких людей нет проблемы выехать из России и вернуться обратно на Украину или в другую страну: "Любой человек может выехать и составить маршрут следования". "Поэтому они приехали на территорию РФ, что для них было доступно, и далее они могли следовать туда, куда они хотели попасть и, насколько мы знаем, проблем с этим не возникало", - подчеркнул Атасси.Эту тему на встрече подняла Москалькова, напомнив о муссируемых в некоторых СМИ утверждениях, будто жителей Украины против их воли увозят в Россию. По ее словам, ранее она договорилась с Атасси, что в случае появления подобных сообщений их будут анализировать на уровне аппарата омбудсмена и представительства УВКБ ООН.Получив у Атасси подтверждение, что подобных сообщений от партнерских организаций и правозащитников УВКБ ООН не поступало, Москалькова поблагодарила коллегу. По ее словам, этот вопрос вызывает "очень широкую дискуссию в обществе".

https://ria.ru/20221027/svo-1827077408.html

https://ria.ru/20221025/kherson-1826259217.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, оон, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, украина, россия, татьяна москалькова, ситуация в днр и лнр