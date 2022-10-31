https://ria.ru/20221031/ukraina-1828107455.html

На Украине пожаловались на нехватку оборудования для ремонта энергосистемы

На Украине пожаловались на нехватку оборудования для ремонта энергосистемы - РИА Новости, 31.10.2022

На Украине пожаловались на нехватку оборудования для ремонта энергосистемы

Большая часть оборудования для восстановления энергосистемы Украины израсходована, заявил исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T14:18

2022-10-31T14:18

2022-10-31T23:39

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Большая часть оборудования для восстановления энергосистемы Украины израсходована, заявил исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сухарук."Мы уже, к сожалению, использовали запас оборудования, который у нас был на складах, после первых двух, скажем так, атак, которые происходили 10 октября. Какое-то количество оборудования мы смогли купить. К сожалению, стоимость оборудования, которое необходимо купить, сейчас оценивается в сотни миллионов долларов. Сейчас уже есть определенные сложности с покупкой этого оборудования, потому что это очень-очень дорого. Сейчас мы работаем над тем, каким образом его все-таки приобрести или получить от наших партнеров, если у них будет возможность передать его бесплатно. Но очевидно, что сейчас это проблема... Большое количество оборудования, которое у нас было, мы уже поставили, надо покупать новое, а для этого необходимо много средств и времени", — заявил он в эфире украинского телемарафона "Единые новости".Также Сахарук отметил, что по состоянию на 30 октября общие убытки ДТЭК составляют сотни миллионов долларов.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.

https://radiosputnik.ria.ru/20221031/udary-1828032582.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221028/energosistemy-1827504607.html

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Дарья Буймова

в мире, владимир путин, украина, харьков, киев, вооруженные силы рф, дтэк