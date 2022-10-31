https://ria.ru/20221031/ukraina-1828107455.html
На Украине пожаловались на нехватку оборудования для ремонта энергосистемы
На Украине пожаловались на нехватку оборудования для ремонта энергосистемы - РИА Новости, 31.10.2022
На Украине пожаловались на нехватку оборудования для ремонта энергосистемы
Большая часть оборудования для восстановления энергосистемы Украины израсходована, заявил исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T14:18
2022-10-31T14:18
2022-10-31T23:39
в мире
владимир путин
украина
харьков
киев
вооруженные силы рф
дтэк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97831/21/978312155_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_4ef70507d82d64b74e8de1a5243fa78c.jpg
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Большая часть оборудования для восстановления энергосистемы Украины израсходована, заявил исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сухарук."Мы уже, к сожалению, использовали запас оборудования, который у нас был на складах, после первых двух, скажем так, атак, которые происходили 10 октября. Какое-то количество оборудования мы смогли купить. К сожалению, стоимость оборудования, которое необходимо купить, сейчас оценивается в сотни миллионов долларов. Сейчас уже есть определенные сложности с покупкой этого оборудования, потому что это очень-очень дорого. Сейчас мы работаем над тем, каким образом его все-таки приобрести или получить от наших партнеров, если у них будет возможность передать его бесплатно. Но очевидно, что сейчас это проблема... Большое количество оборудования, которое у нас было, мы уже поставили, надо покупать новое, а для этого необходимо много средств и времени", — заявил он в эфире украинского телемарафона "Единые новости".Также Сахарук отметил, что по состоянию на 30 октября общие убытки ДТЭК составляют сотни миллионов долларов.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
https://radiosputnik.ria.ru/20221031/udary-1828032582.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221028/energosistemy-1827504607.html
украина
харьков
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97831/21/978312155_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_60abac8e2bc3181a3db9e902c315eadd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, украина, харьков, киев, вооруженные силы рф, дтэк
В мире, Владимир Путин, Украина, Харьков, Киев, Вооруженные силы РФ, ДТЭК
14:18 31.10.2022 (обновлено: 23:39 31.10.2022)
На Украине пожаловались на нехватку оборудования для ремонта энергосистемы
Холдинг ДТЭК: запас оборудования для восстановления энергосистемы Украины израсходован
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Большая часть оборудования для восстановления энергосистемы Украины израсходована, заявил исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сухарук.
"Мы уже, к сожалению, использовали запас оборудования, который у нас был на складах, после первых двух, скажем так, атак, которые происходили 10 октября. Какое-то количество оборудования мы смогли купить. К сожалению, стоимость оборудования, которое необходимо купить, сейчас оценивается в сотни миллионов долларов. Сейчас уже есть определенные сложности с покупкой этого оборудования, потому что это очень-очень дорого. Сейчас мы работаем над тем, каким образом его все-таки приобрести или получить от наших партнеров, если у них будет возможность передать его бесплатно. Но очевидно, что сейчас это проблема... Большое количество оборудования, которое у нас было, мы уже поставили, надо покупать новое, а для этого необходимо много средств и времени", — заявил он в эфире украинского телемарафона "Единые новости".
Также Сахарук отметил, что по состоянию на 30 октября общие убытки ДТЭК составляют сотни миллионов долларов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС России
начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент Владимир Путин
, взрывом на мосту Киев
поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".
Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова
и Киева до Львова
и Ивано-Франковска
, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.