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В Киеве и шести областях Украины ввели графики отключения энергии - РИА Новости, 31.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221031/ukraina-1828092571.html
В Киеве и шести областях Украины ввели графики отключения энергии
В Киеве и шести областях Украины ввели графики отключения энергии - РИА Новости, 31.10.2022
В Киеве и шести областях Украины ввели графики отключения энергии
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в результате ракетных обстрелов в Киеве и шести областях страны были экстренно введены графики... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T13:36
2022-10-31T13:36
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
киев
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в результате ракетных обстрелов в Киеве и шести областях страны были экстренно введены графики отключения потребителей."Ракетным обстрелам подверглись электрические подстанции, объекты гидроэнергетики и тепловой генерации. В результате этой массированной атаки произошло частичное обесточивание и экстренно введены графики отключения потребителей в Киеве, Черкассах, Запорожье, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Харьковской, Запорожской и Полтавской областях", - написал он на своей странице в соцсети Facebook*.Воздушная тревога в понедельник утром была объявлена по всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20221031/ukraina-1828077746.html
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в мире, владимир зеленский, киев, украина, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Киев, Украина, Россия, Вооруженные силы РФ
13:36 31.10.2022
 
В Киеве и шести областях Украины ввели графики отключения энергии

В Киеве и шести областях Украины ввели графики отключения энергии после обстрелов

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЛиния элетропередачи
Линия элетропередачи - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости
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Линия элетропередачи. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в результате ракетных обстрелов в Киеве и шести областях страны были экстренно введены графики отключения потребителей.
"Ракетным обстрелам подверглись электрические подстанции, объекты гидроэнергетики и тепловой генерации. В результате этой массированной атаки произошло частичное обесточивание и экстренно введены графики отключения потребителей в Киеве, Черкассах, Запорожье, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Харьковской, Запорожской и Полтавской областях", - написал он на своей странице в соцсети Facebook*.
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