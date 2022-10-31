https://ria.ru/20221031/ukraina-1828052963.html
В Днепропетровске и Павлограде заявили о повреждении объектов энергетики
В Днепропетровске и Павлограде заявили о повреждении объектов энергетики - РИА Новости, 31.10.2022
В Днепропетровске и Павлограде заявили о повреждении объектов энергетики
Глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко сообщил, что из-за "прилетов" серьезно повреждены объекты энергосистемы в двух городах - в... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T11:50
2022-10-31T11:50
2022-10-31T12:08
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровск
украина
павлоград
валентин резниченко
владимир путин
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824783284_0:519:1414:1314_1920x0_80_0_0_27d450ef06c01e51ed73689eb9fdf9b0.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко сообщил, что из-за "прилетов" серьезно повреждены объекты энергосистемы в двух городах - в Днепропетровске и Павлограде.Ранее местные паблики сообщили, что незадолго до 10 часов утра в Павлограде и в Днепропетровске были слышны звуки взрывов, о чем информировали местные жители."Есть прилеты во время утренней атаки на область. Россияне попали по объектам энергетической инфраструктуры в Днепре и Павлограде. Серьезные разрушения. Работают все службы", - написал Резниченко в своем Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября, - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
https://ria.ru/20221031/ukraina-1828051958.html
https://ria.ru/20221031/infrastruktura-1828039939.html
днепропетровск
украина
павлоград
киев
днепр (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824783284_0:500:1414:1561_1920x0_80_0_0_4dca6dcbcac04a1d4112c19b5f54e7e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровск, украина, павлоград, валентин резниченко, владимир путин, киев, днепр (город), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Украина, Павлоград, Валентин Резниченко, Владимир Путин, Киев, Днепр (город), Вооруженные силы РФ
11:50 31.10.2022 (обновлено: 12:08 31.10.2022)
В Днепропетровске и Павлограде заявили о повреждении объектов энергетики
В Днепропетровске и Павлограде после взрывов сообщили о повреждении объектов энергосистемы