https://ria.ru/20221031/ukraina-1828023532.html
На Украине экстренно отключат электричество после ударов по инфраструктуре
На Украине экстренно отключат электричество после ударов по инфраструктуре - РИА Новости, 31.10.2022
На Украине экстренно отключат электричество после ударов по инфраструктуре
Из-за ударов по объектам инфраструктуры на Украине вводятся экстренные отключения электричества, сообщили в офисе президента страны Владимира Зеленского. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T10:33
2022-10-31T10:33
2022-10-31T12:54
специальная военная операция на украине
украина
в мире
владимир зеленский
кирилл тимошенко
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Из-за ударов по объектам инфраструктуры на Украине вводятся экстренные отключения электричества, сообщили в офисе президента страны Владимира Зеленского."Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры вводятся экстренные отключения электроэнергии", — написал в своем Telegram-канале заместитель руководителя администрации Кирилл Тимошенко.В понедельник утром по всей Украине объявлена воздушная тревога. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил о волне ударов по инфраструктурным объектам. СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, Запорожье, городах Житомирской, Ровенской и Хмельницкой областей.В Днепре и Павлограде из-за взрывов сильно повреждены объекты энергосистемы. В столичном регионе, как сообщил начальник Главного управления полиции по Киевской области, из-за работы ПВО повреждены здания, пострадали люди. Также возникли перебои с мобильной связью.Российские Вооруженные силы с 10 октября наносят удары оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.Как заявил Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов только за 10 и 11 октября поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.
https://ria.ru/20221030/elektroenergiya-1827905727.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, владимир зеленский, кирилл тимошенко, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Владимир Зеленский, Кирилл Тимошенко, Вооруженные силы РФ
10:33 31.10.2022 (обновлено: 12:54 31.10.2022)
На Украине экстренно отключат электричество после ударов по инфраструктуре
В офисе Зеленского сообщили о введении экстренных отключений света после российских ударов
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости.
Из-за ударов по объектам инфраструктуры на Украине вводятся экстренные отключения электричества, сообщили
в офисе президента страны Владимира Зеленского.
"Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры вводятся экстренные отключения электроэнергии", — написал в своем Telegram-канале заместитель руководителя администрации Кирилл Тимошенко
.
В понедельник утром по всей Украине объявлена воздушная тревога. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил о волне ударов по инфраструктурным объектам.
СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, Запорожье, городах Житомирской, Ровенской и Хмельницкой областей.
В Днепре и Павлограде из-за взрывов сильно повреждены объекты энергосистемы. В столичном регионе, как сообщил начальник Главного управления полиции по Киевской области, из-за работы ПВО повреждены здания, пострадали люди. Также возникли перебои с мобильной связью.
Российские Вооруженные силы с 10 октября наносят удары оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.
Как заявил Владимир Путин
, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России
.
По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов только за 10 и 11 октября поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.