https://ria.ru/20221031/ukraina-1828023532.html

На Украине экстренно отключат электричество после ударов по инфраструктуре

На Украине экстренно отключат электричество после ударов по инфраструктуре - РИА Новости, 31.10.2022

На Украине экстренно отключат электричество после ударов по инфраструктуре

Из-за ударов по объектам инфраструктуры на Украине вводятся экстренные отключения электричества, сообщили в офисе президента страны Владимира Зеленского. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T10:33

2022-10-31T10:33

2022-10-31T12:54

специальная военная операция на украине

украина

в мире

владимир зеленский

кирилл тимошенко

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Из-за ударов по объектам инфраструктуры на Украине вводятся экстренные отключения электричества, сообщили в офисе президента страны Владимира Зеленского."Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры вводятся экстренные отключения электроэнергии", — написал в своем Telegram-канале заместитель руководителя администрации Кирилл Тимошенко.В понедельник утром по всей Украине объявлена воздушная тревога. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил о волне ударов по инфраструктурным объектам. СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, Запорожье, городах Житомирской, Ровенской и Хмельницкой областей.В Днепре и Павлограде из-за взрывов сильно повреждены объекты энергосистемы. В столичном регионе, как сообщил начальник Главного управления полиции по Киевской области, из-за работы ПВО повреждены здания, пострадали люди. Также возникли перебои с мобильной связью.Российские Вооруженные силы с 10 октября наносят удары оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.Как заявил Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов только за 10 и 11 октября поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.

https://ria.ru/20221030/elektroenergiya-1827905727.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, в мире, владимир зеленский, кирилл тимошенко, вооруженные силы рф