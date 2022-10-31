https://ria.ru/20221031/ukraina-1828022463.html
В Кировоградской области Украины энергетический объект попал под удар
В Кировоградской области Украины энергетический объект попал под удар - РИА Новости, 31.10.2022
В Кировоградской области Украины энергетический объект попал под удар
В Кировоградской области Украины удар пришелся по объекту энергетики в районе Светловодска, сообщил в понедельник глава Кировоградской областной военной... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T10:27
2022-10-31T10:27
2022-10-31T10:27
специальная военная операция на украине
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владимир зеленский
украина
кировоградская область
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В Кировоградской области Украины удар пришелся по объекту энергетики в районе Светловодска, сообщил в понедельник глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович."Вражеские ракеты попали в один из энергетических объектов в районе Светловодска. Идет ликвидация последствий пожара", - написал Райкович в своем Telegram-канале.В понедельник утром воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221031/udar-1828008096.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Кировоградская область, Харьков, Вооруженные силы РФ
В Кировоградской области Украины энергетический объект попал под удар
В Кировоградской области Украины энергетический объект попал под ракетный удар