10:20 31.10.2022 (обновлено: 16:39 31.10.2022)
В Европе раскрыли обман западных СМИ по поводу Украины
Журналист Modern Diplomacy Бердан назвал режим Зеленского на Украине недемократичным
© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Журналист Рич Бердан в статье для бельгийского портала Modern Diplomacy поставил под сомнение нарратив западных СМИ, которые превозносят Зеленского как спасителя демократии, в то время как Украина едва ли может претендовать на нее.
Автор пишет, что Запад продолжает вливать миллиарды денег налогоплательщиков в Украину, утверждая, что это делается для сохранения демократических ценностей в мире, но в действительности режим Зеленского далек от демократии, поскольку Киев полностью устранил все политические партии в стране, которые выступали против действующего правительства, а также подавил все СМИ, несогласные с правлением нынешнего президента Украины.
"Представьте, если такое происходило бы в Америке: Трамп арестован и посажен в тюрьму, канал Fox News снят с эфира, активы New York Post арестованы, ФБР проводит рейды по домам протестующих, Минюст выдает ордер на арест Такера Карлсона, а СМИ путем унижения и травли заставляют несогласных подчиняться", — пишет автор материала.
Он также обвиняет Запад в лицемерии, поскольку в случае любой другой страны США и Европа выступили бы против недемократического захвата власти, но они не сделали этого с Украиной.
"Мы знаем, что когда запрещают политические партии, то вскоре следует подчинение прессы и социальных медиа, и от демократии ничего не остается. Мы видели, как это происходило в прошлом веке в Европе. Именно это происходит сейчас на Украине. Неужели мы должны игнорировать доказательства, верить тому, что нам говорят, и стать покорными гражданами, не желающими задавать вопросы о том, почему недемократический режим Зеленского продолжает получать миллиарды долларов на вооружение для ведения этой войны?" — подытожил журналист.
На фоне российской специальной операции по защите Донбасса Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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