https://ria.ru/20221031/ukraina-1828019304.html

В Европе раскрыли обман западных СМИ по поводу Украины

В Европе раскрыли обман западных СМИ по поводу Украины - РИА Новости, 31.10.2022

В Европе раскрыли обман западных СМИ по поводу Украины

Журналист Рич Бердан в статье для бельгийского портала Modern Diplomacy поставил под сомнение нарратив западных СМИ, которые превозносят Зеленского как... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T10:20

2022-10-31T10:20

2022-10-31T16:39

в мире

украина

европа

киев

федеральное бюро расследований сша

санкции в отношении россии

нато

владимир зеленский

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Журналист Рич Бердан в статье для бельгийского портала Modern Diplomacy поставил под сомнение нарратив западных СМИ, которые превозносят Зеленского как спасителя демократии, в то время как Украина едва ли может претендовать на нее.Автор пишет, что Запад продолжает вливать миллиарды денег налогоплательщиков в Украину, утверждая, что это делается для сохранения демократических ценностей в мире, но в действительности режим Зеленского далек от демократии, поскольку Киев полностью устранил все политические партии в стране, которые выступали против действующего правительства, а также подавил все СМИ, несогласные с правлением нынешнего президента Украины."Представьте, если такое происходило бы в Америке: Трамп арестован и посажен в тюрьму, канал Fox News снят с эфира, активы New York Post арестованы, ФБР проводит рейды по домам протестующих, Минюст выдает ордер на арест Такера Карлсона, а СМИ путем унижения и травли заставляют несогласных подчиняться", — пишет автор материала.Он также обвиняет Запад в лицемерии, поскольку в случае любой другой страны США и Европа выступили бы против недемократического захвата власти, но они не сделали этого с Украиной.На фоне российской специальной операции по защите Донбасса Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221030/ukraina-1827959312.html

https://ria.ru/20221030/royal-1827845496.html

украина

европа

киев

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в мире, украина, европа, киев, федеральное бюро расследований сша, санкции в отношении россии, нато, владимир зеленский