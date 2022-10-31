https://ria.ru/20221031/ukraina-1828014946.html

На Украине обесточило часть железнодорожных линий

На Украине обесточило часть железнодорожных линий - РИА Новости, 31.10.2022

На Украине обесточило часть железнодорожных линий

Компания "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги") заявила, что часть железнодорожных веток на Украине обесточена после ударов по объектам инфраструктуры,... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T10:13

2022-10-31T10:13

2022-10-31T10:35

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Компания "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги") заявила, что часть железнодорожных веток на Украине обесточена после ударов по объектам инфраструктуры, на маршрутах используются тепловозы."В связи с утренними обстрелами энергетической инфраструктуры обесточены участки (железнодорожных веток - ред.). Используются резервные тепловозы, все поезда продолжают движение", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании. Отмечается, что на данный момент на более чем 30 минут задерживается поезд "Киев - Ужгород", также задерживаются скоростные поезда "Киев - Краматорск", "Киев - Днепр".Воздушная тревога в понедельник утром была объявлена по всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, укрзализныця, в мире, украинская железная дорога, ситуация в днр и лнр