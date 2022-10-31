10:13 31.10.2022 (обновлено: 10:35 31.10.2022)
На Украине обесточило часть железнодорожных линий
На Украине из-за обесточивания железнодорожных линий на маршруты вышли тепловозы
Сотрудник СБУ на железнодорожном вокзале в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Компания "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги") заявила, что часть железнодорожных веток на Украине обесточена после ударов по объектам инфраструктуры, на маршрутах используются тепловозы.
"В связи с утренними обстрелами энергетической инфраструктуры обесточены участки (железнодорожных веток - ред.). Используются резервные тепловозы, все поезда продолжают движение", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании. Отмечается, что на данный момент на более чем 30 минут задерживается поезд "Киев - Ужгород", также задерживаются скоростные поезда "Киев - Краматорск", "Киев - Днепр".
Воздушная тревога в понедельник утром была объявлена по всей территории Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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