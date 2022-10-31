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На Украине обесточило часть железнодорожных линий - РИА Новости, 31.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221031/ukraina-1828014946.html
На Украине обесточило часть железнодорожных линий
На Украине обесточило часть железнодорожных линий - РИА Новости, 31.10.2022
На Украине обесточило часть железнодорожных линий
Компания "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги") заявила, что часть железнодорожных веток на Украине обесточена после ударов по объектам инфраструктуры,... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T10:13
2022-10-31T10:35
специальная военная операция на украине
украина
укрзализныця
в мире
украинская железная дорога
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Компания "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги") заявила, что часть железнодорожных веток на Украине обесточена после ударов по объектам инфраструктуры, на маршрутах используются тепловозы."В связи с утренними обстрелами энергетической инфраструктуры обесточены участки (железнодорожных веток - ред.). Используются резервные тепловозы, все поезда продолжают движение", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании. Отмечается, что на данный момент на более чем 30 минут задерживается поезд "Киев - Ужгород", также задерживаются скоростные поезда "Киев - Краматорск", "Киев - Днепр".Воздушная тревога в понедельник утром была объявлена по всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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украина, укрзализныця, в мире, украинская железная дорога, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Укрзализныця, В мире, Украинская железная дорога, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:13 31.10.2022 (обновлено: 10:35 31.10.2022)
 
На Украине обесточило часть железнодорожных линий

На Украине из-за обесточивания железнодорожных линий на маршруты вышли тепловозы

© РИА Новости / СтрингерСотрудник СБУ на железнодорожном вокзале в Киеве
Сотрудник СБУ на железнодорожном вокзале в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
Сотрудник СБУ на железнодорожном вокзале в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Компания "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги") заявила, что часть железнодорожных веток на Украине обесточена после ударов по объектам инфраструктуры, на маршрутах используются тепловозы.
"В связи с утренними обстрелами энергетической инфраструктуры обесточены участки (железнодорожных веток - ред.). Используются резервные тепловозы, все поезда продолжают движение", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании. Отмечается, что на данный момент на более чем 30 минут задерживается поезд "Киев - Ужгород", также задерживаются скоростные поезда "Киев - Краматорск", "Киев - Днепр".
Воздушная тревога в понедельник утром была объявлена по всей территории Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаУкрзализныцяВ миреУкраинская железная дорогаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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