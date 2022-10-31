Рейтинг@Mail.ru
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Житомирской и Ровненской областях - РИА Новости, 31.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221031/ukraina-1828008856.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Житомирской и Ровненской областях
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Житомирской и Ровненской областях - РИА Новости, 31.10.2022
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Житомирской и Ровненской областях
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Житомирской и Ровненской областях. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T09:53
2022-10-31T09:53
специальная военная операция на украине
в мире
ровненская область
житомирская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790109346_0:211:1503:1057_1920x0_80_0_0_156af2168cca25ac66d75177e2a90668.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Житомирской и Ровненской областях."Пишут о взрывах в Житомирской и Ровненской областях", - пишет издание Cтрана.ua в Telegram-канале.
https://ria.ru/20221031/ukraina-1828008664.html
ровненская область
житомирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790109346_0:0:1409:1057_1920x0_80_0_0_9280fdb8495b3a61fb747bd4b279f509.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ровненская область, житомирская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ровненская область, Житомирская область
09:53 31.10.2022
 
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Житомирской и Ровненской областях

Cтрана.ua сообщила о взрывах в Житомирской и Ровненской областях

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкЗалповый пуск четырех крылатых ракет "Калибр" с фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря
Залповый пуск четырех крылатых ракет Калибр с фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Залповый пуск четырех крылатых ракет "Калибр" с фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Житомирской и Ровненской областях.
"Пишут о взрывах в Житомирской и Ровненской областях", - пишет издание Cтрана.ua в Telegram-канале.
Ракеты Калибр, выпущенные с корабля ВМФ РФ по инфраструктуре украинской армии - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 09:51Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРовненская областьЖитомирская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала