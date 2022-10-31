https://ria.ru/20221031/ukraina-1828008856.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Житомирской и Ровненской областях

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Житомирской и Ровненской областях - РИА Новости, 31.10.2022

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Житомирской и Ровненской областях

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Житомирской и Ровненской областях. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T09:53

2022-10-31T09:53

2022-10-31T09:53

специальная военная операция на украине

в мире

ровненская область

житомирская область

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Житомирской и Ровненской областях."Пишут о взрывах в Житомирской и Ровненской областях", - пишет издание Cтрана.ua в Telegram-канале.

https://ria.ru/20221031/ukraina-1828008664.html

ровненская область

житомирская область

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ровненская область, житомирская область