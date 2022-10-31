https://ria.ru/20221031/ukraina-1828008856.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Житомирской и Ровненской областях
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Житомирской и Ровненской областях - РИА Новости, 31.10.2022
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Житомирской и Ровненской областях
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Житомирской и Ровненской областях. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T09:53
2022-10-31T09:53
2022-10-31T09:53
специальная военная операция на украине
в мире
ровненская область
житомирская область
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Житомирской и Ровненской областях."Пишут о взрывах в Житомирской и Ровненской областях", - пишет издание Cтрана.ua в Telegram-канале.
https://ria.ru/20221031/ukraina-1828008664.html
ровненская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ровненская область, житомирская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ровненская область, Житомирская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Житомирской и Ровненской областях
Cтрана.ua сообщила о взрывах в Житомирской и Ровненской областях