https://ria.ru/20221031/ukraina-1828008664.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области - РИА Новости, 31.10.2022

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Хмельницкой области. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T09:51

2022-10-31T09:51

2022-10-31T09:51

специальная военная операция на украине

хмельницкая область

в мире

владимир зеленский

украина

харьков

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Хмельницкой области."Сообщают о взрывах в Хмельницкой области", - передает украинское издание УНИАН в своем Telegram-канале.В понедельник утром воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221031/udar-1828008096.html

https://ria.ru/20221031/ukraina-1828006961.html

хмельницкая область

украина

харьков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

хмельницкая область, в мире, владимир зеленский, украина, харьков, вооруженные силы рф