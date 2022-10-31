https://ria.ru/20221031/ukraina-1828008664.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области - РИА Новости, 31.10.2022
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Хмельницкой области. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T09:51
2022-10-31T09:51
2022-10-31T09:51
специальная военная операция на украине
хмельницкая область
в мире
владимир зеленский
украина
харьков
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Хмельницкой области."Сообщают о взрывах в Хмельницкой области", - передает украинское издание УНИАН в своем Telegram-канале.В понедельник утром воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221031/udar-1828008096.html
https://ria.ru/20221031/ukraina-1828006961.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хмельницкая область, в мире, владимир зеленский, украина, харьков, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Хмельницкая область, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Харьков, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
УНИАН сообщило о взрывах в Хмельницкой области