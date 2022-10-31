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По всей Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221031/ukraina-1827994300.html
По всей Украине объявили воздушную тревогу
По всей Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.10.2022
По всей Украине объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины действует воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты Минцифры страны. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T07:52
2022-10-31T11:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
запорожская область
владимир путин
киев
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. На всей территории Украины действует воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты Минцифры страны.Тревога, в частности, объявлена в столице Украины, а также в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Черновицкой, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. Объявление тревоги в каждом из регионов подтверждают и местные власти областных военных администраций."Есть информация о массированном запуске российских ракет. Просим всех оставаться в укрытиях или в безопасном месте", — говорится в сообщении в Telegram-канале главы Черниговской военной администрации Вячеслава Чауса.Издание Obozrevatel.ua пишет, что в Одесской области работает система ПВО.Российские Вооруженные силы с 10 октября наносят удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.Как заявил Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов только за 10 и 11 октября было поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221030/rovno-1827878991.html
https://ria.ru/20221031/trevoga-1827985539.html
украина
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в мире, украина, запорожская область, владимир путин, киев, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Запорожская область, Владимир Путин, Киев, Россия, Вооруженные силы РФ
07:52 31.10.2022 (обновлено: 11:39 31.10.2022)
 
По всей Украине объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины действует воздушная тревога

© AFP 2022 / Bulent KilicПлощадь Независимости в Киеве, Украина
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© AFP 2022 / Bulent Kilic
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. На всей территории Украины действует воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты Минцифры страны.
Тревога, в частности, объявлена в столице Украины, а также в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Черновицкой, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. Объявление тревоги в каждом из регионов подтверждают и местные власти областных военных администраций.
"Есть информация о массированном запуске российских ракет. Просим всех оставаться в укрытиях или в безопасном месте", — говорится в сообщении в Telegram-канале главы Черниговской военной администрации Вячеслава Чауса.
Издание Obozrevatel.ua пишет, что в Одесской области работает система ПВО.
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Российские Вооруженные силы с 10 октября наносят удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.
Как заявил Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.
По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов только за 10 и 11 октября было поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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