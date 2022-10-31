https://ria.ru/20221031/ukraina-1827994300.html

По всей Украине объявили воздушную тревогу

По всей Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.10.2022

По всей Украине объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины действует воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты Минцифры страны. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T07:52

2022-10-31T07:52

2022-10-31T11:39

специальная военная операция на украине

в мире

украина

запорожская область

владимир путин

киев

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. На всей территории Украины действует воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты Минцифры страны.Тревога, в частности, объявлена в столице Украины, а также в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Черновицкой, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. Объявление тревоги в каждом из регионов подтверждают и местные власти областных военных администраций."Есть информация о массированном запуске российских ракет. Просим всех оставаться в укрытиях или в безопасном месте", — говорится в сообщении в Telegram-канале главы Черниговской военной администрации Вячеслава Чауса.Издание Obozrevatel.ua пишет, что в Одесской области работает система ПВО.Российские Вооруженные силы с 10 октября наносят удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.Как заявил Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов только за 10 и 11 октября было поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221030/rovno-1827878991.html

https://ria.ru/20221031/trevoga-1827985539.html

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запорожская область

киев

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Дарья Буймова

в мире, украина, запорожская область, владимир путин, киев, россия, вооруженные силы рф