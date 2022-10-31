07:52 31.10.2022 (обновлено: 11:39 31.10.2022)
По всей Украине объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины действует воздушная тревога
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. На всей территории Украины действует воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты Минцифры страны.
Тревога, в частности, объявлена в столице Украины, а также в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Черновицкой, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. Объявление тревоги в каждом из регионов подтверждают и местные власти областных военных администраций.
"Есть информация о массированном запуске российских ракет. Просим всех оставаться в укрытиях или в безопасном месте", — говорится в сообщении в Telegram-канале главы Черниговской военной администрации Вячеслава Чауса.
Издание Obozrevatel.ua пишет, что в Одесской области работает система ПВО.
Российские Вооруженные силы с 10 октября наносят удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.
Как заявил Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.
По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов только за 10 и 11 октября было поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.