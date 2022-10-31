https://ria.ru/20221031/udar-1828008096.html

В Черкасской области сообщили об ударе по объекту инфраструктуры

В Черкасской области сообщили об ударе по объекту инфраструктуры - РИА Новости, 31.10.2022

В Черкасской области сообщили об ударе по объекту инфраструктуры

Объект критической инфраструктуры подвергся удару в Черкасской области украины, часть области осталась без света, сообщил глава Черкасской областной военной... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T09:47

2022-10-31T09:47

2022-10-31T09:47

специальная военная операция на украине

черкасская область

в мире

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры подвергся удару в Черкасской области украины, часть области осталась без света, сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец."Атакован один из объектов критической инфраструктуры Черкасской области. В связи с этим часть области обесточена. Аварийные службы работают", - написал Табурец в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20221031/dnepropetrovsk-1828007591.html

черкасская область

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

черкасская область, в мире