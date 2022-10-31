https://ria.ru/20221031/udar-1828008096.html
В Черкасской области сообщили об ударе по объекту инфраструктуры
В Черкасской области сообщили об ударе по объекту инфраструктуры - РИА Новости, 31.10.2022
В Черкасской области сообщили об ударе по объекту инфраструктуры
Объект критической инфраструктуры подвергся удару в Черкасской области украины, часть области осталась без света, сообщил глава Черкасской областной военной... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T09:47
2022-10-31T09:47
2022-10-31T09:47
специальная военная операция на украине
черкасская область
в мире
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры подвергся удару в Черкасской области украины, часть области осталась без света, сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец."Атакован один из объектов критической инфраструктуры Черкасской области. В связи с этим часть области обесточена. Аварийные службы работают", - написал Табурец в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20221031/dnepropetrovsk-1828007591.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черкасская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Черкасская область, В мире
В Черкасской области сообщили об ударе по объекту инфраструктуры
Часть Черкасской области осталась без света после удара по объекту инфраструктуры