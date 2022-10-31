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В Черкасской области сообщили об ударе по объекту инфраструктуры - РИА Новости, 31.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221031/udar-1828008096.html
В Черкасской области сообщили об ударе по объекту инфраструктуры
В Черкасской области сообщили об ударе по объекту инфраструктуры - РИА Новости, 31.10.2022
В Черкасской области сообщили об ударе по объекту инфраструктуры
Объект критической инфраструктуры подвергся удару в Черкасской области украины, часть области осталась без света, сообщил глава Черкасской областной военной... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T09:47
2022-10-31T09:47
специальная военная операция на украине
черкасская область
в мире
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры подвергся удару в Черкасской области украины, часть области осталась без света, сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец."Атакован один из объектов критической инфраструктуры Черкасской области. В связи с этим часть области обесточена. Аварийные службы работают", - написал Табурец в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20221031/dnepropetrovsk-1828007591.html
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черкасская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Черкасская область, В мире
09:47 31.10.2022
 
В Черкасской области сообщили об ударе по объекту инфраструктуры

Часть Черкасской области осталась без света после удара по объекту инфраструктуры

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в медиабанкОбесточенные высоковольтные линии электропередачи
Обесточенные высоковольтные линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Обесточенные высоковольтные линии электропередачи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры подвергся удару в Черкасской области украины, часть области осталась без света, сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.
"Атакован один из объектов критической инфраструктуры Черкасской области. В связи с этим часть области обесточена. Аварийные службы работают", - написал Табурец в своем Telegram-канале.
Вид города Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 09:46Специальная военная операция на Украине
В Днепропетровской области поврежден объект энергосистемы
 
Специальная военная операция на УкраинеЧеркасская областьВ мире
 
 
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