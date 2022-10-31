https://ria.ru/20221031/ucheniya-1828140299.html

В Нидерландах пройдут крупные военные учения Falcon Autumn

В Нидерландах пройдут крупные военные учения Falcon Autumn - РИА Новости, 31.10.2022

В Нидерландах пройдут крупные военные учения Falcon Autumn

В Нидерландах с 31 октября по 18 ноября пройдут крупные международные военные учения Falcon Autumn с участием четырех стран, сообщило в понедельник министерство РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T15:12

2022-10-31T15:12

2022-10-31T15:12

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германия

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ПАРИЖ, 31 окт - РИА Новости. В Нидерландах с 31 октября по 18 ноября пройдут крупные международные военные учения Falcon Autumn с участием четырех стран, сообщило в понедельник министерство обороны королевства.Международные военные учения Falcon Autumn направлены на подготовку к крупномасштабным воздушно-десантным операциям. По данным ведомства, в них примут участие 37 вертолетов и более 1 тысячи военнослужащих из Нидерландов, Германии, Польши и США."Военно-воздушные учения будут проходить до 18 ноября включительно (кроме воскресенья) над различными точками в голландских провинциях Дренте, Фрисландия, Гронинген, Гелдерланд, Лимбург и Южная Голландия", - говорится в сообщении министерства обороны Нидерландов.Отмечается, что для выполнения задач солдаты будут использовать учебные боеприпасы и гранаты.Главной задачей учений Falcon Autumn, как сообщает министерство, является "защита территории НАТО".

https://ria.ru/20221027/vzvod-1827221953.html

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нидерланды

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польша

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нидерланды, в мире, германия, польша, нато