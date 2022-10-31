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В Приморье "старики-убийцы" избежали наказания
В Приморье "старики-убийцы" избежали наказания - РИА Новости, 31.10.2022
В Приморье "старики-убийцы" избежали наказания
Партизанский городской суд прекратил уголовное дело о совершенном в 1995 году убийстве, исполнители которого сами признались в содеянном, сообщают в судебном... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T10:30
2022-10-31T10:30
2022-10-31T10:30
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 31 окт - РИА Новости. Партизанский городской суд прекратил уголовное дело о совершенном в 1995 году убийстве, исполнители которого сами признались в содеянном, сообщают в судебном департаменте региона."Граждане, чей возраст уже приближается к 70 (годам), явились с повинной. Постановлением Партизанского городского суда Приморского края уголовное дело прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования", - говорится в сообщении.По информации судебного департамента, в январе 1995 года приморцы по предварительной договоренности убили некоего гражданина Л. двумя выстрелами в голову и тело. С места преступления убийцы скрылись на машине.Дело было возбуждено по статьям "Умышленное убийство" и "Соучастие в совершении умышленного убийства" уголовного кодекса РСФСР, уточнили в департаменте.Уголовный кодекс Российской Федерации вступил в силу только 1 января 1997 года.
https://ria.ru/20221030/ranenye-1827956689.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, приморский край
Происшествия, Приморский край
В Приморье "старики-убийцы" избежали наказания
В Приморье прекратили дело против пенсионеров, признавшихся в убийстве мужчины в 1995 году