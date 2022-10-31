https://ria.ru/20221031/ubiystvo-1828022996.html

В Приморье "старики-убийцы" избежали наказания

В Приморье "старики-убийцы" избежали наказания - РИА Новости, 31.10.2022

В Приморье "старики-убийцы" избежали наказания

Партизанский городской суд прекратил уголовное дело о совершенном в 1995 году убийстве, исполнители которого сами признались в содеянном, сообщают в судебном... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T10:30

2022-10-31T10:30

2022-10-31T10:30

происшествия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 31 окт - РИА Новости. Партизанский городской суд прекратил уголовное дело о совершенном в 1995 году убийстве, исполнители которого сами признались в содеянном, сообщают в судебном департаменте региона."Граждане, чей возраст уже приближается к 70 (годам), явились с повинной. Постановлением Партизанского городского суда Приморского края уголовное дело прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования", - говорится в сообщении.По информации судебного департамента, в январе 1995 года приморцы по предварительной договоренности убили некоего гражданина Л. двумя выстрелами в голову и тело. С места преступления убийцы скрылись на машине.Дело было возбуждено по статьям "Умышленное убийство" и "Соучастие в совершении умышленного убийства" уголовного кодекса РСФСР, уточнили в департаменте.Уголовный кодекс Российской Федерации вступил в силу только 1 января 1997 года.

https://ria.ru/20221030/ranenye-1827956689.html

приморский край

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, приморский край