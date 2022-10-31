https://ria.ru/20221031/turtsiya-1828006817.html

Посол России в Турции прокомментировал проблемы с картами "Мир"

Посол России в Турции прокомментировал проблемы с картами "Мир" - РИА Новости, 31.10.2022

Посол России в Турции прокомментировал проблемы с картами "Мир"

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов назвал отмену использования российской платежной системы "Мир" в Турции "наказанием турецких... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T16:35

2022-10-31T16:35

2022-10-31T16:37

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АНКАРА, 31 окт – РИА Новости. Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов назвал отмену использования российской платежной системы "Мир" в Турции "наказанием турецких торговцев" со стороны Запада."Могу лишь напомнить, что никто пока не компенсировал и не собирается компенсировать тех, кто участвовал в антироссийских санкциях, — сказал посол в интервью турецкой газете Dünya. — Так же, как и с отменой использования карт "Мир". Фактически, турецкие торговцы, продающие кожу и меха в отелях или привлекающие российских туристов, которые не могут заплатить, были наказаны. Так что думайте сами. Мы взрослые люди, все всё понимают".Проблемы с обслуживанием карты начались осенью в Турции, где "Мир" принимали пять банков. В сентябре государственные Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank, а также частные Isbank и Denizbank прекратили обслуживание карт "Мир" после заявления Минфина США о том, что Вашингтон готов вводить санкции за поддержку российской системы НСПК и системы "Мир" за пределами РФ. Анкара и Москва сейчас обсуждают возможность использования турецкой платежной системы Troy в качестве альтернативы картам "Мир".

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Лана Баева

туризм, алексей ерхов, турция, россия, новости - туризм, туристы, карта "мир"