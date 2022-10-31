https://ria.ru/20221031/turtsiya-1828006817.html
Посол России в Турции прокомментировал проблемы с картами "Мир"
Посол России в Турции прокомментировал проблемы с картами "Мир" - РИА Новости, 31.10.2022
Посол России в Турции прокомментировал проблемы с картами "Мир"
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов назвал отмену использования российской платежной системы "Мир" в Турции "наказанием турецких... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T16:35
2022-10-31T16:35
2022-10-31T16:37
туризм
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алексей ерхов
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карта "мир"
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АНКАРА, 31 окт – РИА Новости. Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов назвал отмену использования российской платежной системы "Мир" в Турции "наказанием турецких торговцев" со стороны Запада."Могу лишь напомнить, что никто пока не компенсировал и не собирается компенсировать тех, кто участвовал в антироссийских санкциях, — сказал посол в интервью турецкой газете Dünya. — Так же, как и с отменой использования карт "Мир". Фактически, турецкие торговцы, продающие кожу и меха в отелях или привлекающие российских туристов, которые не могут заплатить, были наказаны. Так что думайте сами. Мы взрослые люди, все всё понимают".Проблемы с обслуживанием карты начались осенью в Турции, где "Мир" принимали пять банков. В сентябре государственные Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank, а также частные Isbank и Denizbank прекратили обслуживание карт "Мир" после заявления Минфина США о том, что Вашингтон готов вводить санкции за поддержку российской системы НСПК и системы "Мир" за пределами РФ. Анкара и Москва сейчас обсуждают возможность использования турецкой платежной системы Troy в качестве альтернативы картам "Мир".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, алексей ерхов, турция, россия, новости - туризм, туристы, карта "мир"
Туризм, Туризм, Алексей Ерхов, Турция, Россия, Новости - Туризм, туристы, Карта "Мир"
16:35 31.10.2022 (обновлено: 16:37 31.10.2022)
Посол России в Турции прокомментировал проблемы с картами "Мир"
Посол России в Турции Ерхов: Запад "наказал" местный бизнес отменой карт "Мир"