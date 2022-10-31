Рейтинг@Mail.ru
Посол России в Турции прокомментировал проблемы с картами "Мир" - РИА Новости, 31.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221031/turtsiya-1828006817.html
Посол России в Турции прокомментировал проблемы с картами "Мир"
Посол России в Турции прокомментировал проблемы с картами "Мир" - РИА Новости, 31.10.2022
Посол России в Турции прокомментировал проблемы с картами "Мир"
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов назвал отмену использования российской платежной системы "Мир" в Турции "наказанием турецких... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T16:35
2022-10-31T16:37
туризм
туризм
алексей ерхов
турция
россия
новости - туризм
туристы
карта "мир"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820127965_0:0:1205:678_1920x0_80_0_0_75cd86cb5bd071e4fb00a628f198bc68.jpg
АНКАРА, 31 окт – РИА Новости. Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов назвал отмену использования российской платежной системы "Мир" в Турции "наказанием турецких торговцев" со стороны Запада."Могу лишь напомнить, что никто пока не компенсировал и не собирается компенсировать тех, кто участвовал в антироссийских санкциях, — сказал посол в интервью турецкой газете Dünya. — Так же, как и с отменой использования карт "Мир". Фактически, турецкие торговцы, продающие кожу и меха в отелях или привлекающие российских туристов, которые не могут заплатить, были наказаны. Так что думайте сами. Мы взрослые люди, все всё понимают".Проблемы с обслуживанием карты начались осенью в Турции, где "Мир" принимали пять банков. В сентябре государственные Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank, а также частные Isbank и Denizbank прекратили обслуживание карт "Мир" после заявления Минфина США о том, что Вашингтон готов вводить санкции за поддержку российской системы НСПК и системы "Мир" за пределами РФ. Анкара и Москва сейчас обсуждают возможность использования турецкой платежной системы Troy в качестве альтернативы картам "Мир".
https://ria.ru/20221028/mir-1827425489.html
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820127965_127:0:1031:678_1920x0_80_0_0_c41c48d0bb12d8bdff1f2710637f4eb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, алексей ерхов, турция, россия, новости - туризм, туристы, карта "мир"
Туризм, Туризм, Алексей Ерхов, Турция, Россия, Новости - Туризм, туристы, Карта "Мир"
16:35 31.10.2022 (обновлено: 16:37 31.10.2022)
 
Посол России в Турции прокомментировал проблемы с картами "Мир"

Посол России в Турции Ерхов: Запад "наказал" местный бизнес отменой карт "Мир"

© Sputnik / Перейти в медиабанкДевушка с картой "Мир" у банкоматов в Стамбуле
Девушка с картой Мир у банкоматов в Стамбуле
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Девушка с картой "Мир" у банкоматов в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 31 окт – РИА Новости. Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов назвал отмену использования российской платежной системы "Мир" в Турции "наказанием турецких торговцев" со стороны Запада.
"Могу лишь напомнить, что никто пока не компенсировал и не собирается компенсировать тех, кто участвовал в антироссийских санкциях, — сказал посол в интервью турецкой газете Dünya. — Так же, как и с отменой использования карт "Мир". Фактически, турецкие торговцы, продающие кожу и меха в отелях или привлекающие российских туристов, которые не могут заплатить, были наказаны. Так что думайте сами. Мы взрослые люди, все всё понимают".
Проблемы с обслуживанием карты начались осенью в Турции, где "Мир" принимали пять банков. В сентябре государственные Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank, а также частные Isbank и Denizbank прекратили обслуживание карт "Мир" после заявления Минфина США о том, что Вашингтон готов вводить санкции за поддержку российской системы НСПК и системы "Мир" за пределами РФ.
Анкара и Москва сейчас обсуждают возможность использования турецкой платежной системы Troy в качестве альтернативы картам "Мир".
Карты Мир - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 10:42Туризм
В Киргизии треть банков приостановили обслуживание российских карт "Мир"
 
ТуризмТуризмАлексей ЕрховТурцияРоссияНовости - ТуризмтуристыКарта "Мир"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала