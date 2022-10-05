https://ria.ru/20221005/mir-1821715631.html

В Турции планируют создать альтернативу системе "Мир"

В Турции планируют создать альтернативу системе "Мир" - РИА Новости, 05.10.2022

В Турции планируют создать альтернативу системе "Мир"

Министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати заявил, о том, что ведется работа по альтернативе российской платежной системе "Мир". РИА Новости, 05.10.2022

2022-10-05T15:05

2022-10-05T15:05

2022-10-05T15:05

экономика

турция

санкции в отношении россии

санкции

россия

карта "мир"

платежная система "мир"

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АНКАРА, 5 окт – РИА Новости. Министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати заявил, о том, что ведется работа по альтернативе российской платежной системе "Мир".Агентство Блумберг со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника ранее сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир". На прошлой неделе представитель Ziraat Bank сообщил РИА Новости, что банк больше не осуществляет операции по картам "Мир". На минувшей неделе о прекращении обслуживания карт "Мир" в связи с санкциями США и Великобритании в отношении РФ сообщали турецкие банки Isbank и Denizbank."Ведется работа по альтернативе системе "Мир", мы объявим, когда она будет завершена", - приводит слова Небати турецкое экономическое издание Finans Gündem.

https://ria.ru/20221003/turtsiya-1821057808.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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