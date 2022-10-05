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В Турции планируют создать альтернативу системе "Мир" - РИА Новости, 05.10.2022
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В Турции планируют создать альтернативу системе "Мир"
В Турции планируют создать альтернативу системе "Мир" - РИА Новости, 05.10.2022
В Турции планируют создать альтернативу системе "Мир"
Министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати заявил, о том, что ведется работа по альтернативе российской платежной системе "Мир". РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T15:05
2022-10-05T15:05
экономика
турция
санкции в отношении россии
санкции
россия
карта "мир"
платежная система "мир"
в мире
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АНКАРА, 5 окт – РИА Новости. Министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати заявил, о том, что ведется работа по альтернативе российской платежной системе "Мир".Агентство Блумберг со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника ранее сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир". На прошлой неделе представитель Ziraat Bank сообщил РИА Новости, что банк больше не осуществляет операции по картам "Мир". На минувшей неделе о прекращении обслуживания карт "Мир" в связи с санкциями США и Великобритании в отношении РФ сообщали турецкие банки Isbank и Denizbank."Ведется работа по альтернативе системе "Мир", мы объявим, когда она будет завершена", - приводит слова Небати турецкое экономическое издание Finans Gündem.
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экономика, турция, санкции в отношении россии, санкции, россия, карта "мир", платежная система "мир", в мире
Экономика, Турция, Санкции в отношении России, Санкции, Россия, Карта "Мир", Платежная система "Мир", В мире
15:05 05.10.2022
 
В Турции планируют создать альтернативу системе "Мир"

Глава Минфина Турции Небати заявил о ведении работ по созданию альтернативы системе "Мир"

© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанкКарта "Мир"
Карта Мир - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
© РИА Новости / Игорь Егоров
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Карта "Мир"
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АНКАРА, 5 окт – РИА Новости. Министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати заявил, о том, что ведется работа по альтернативе российской платежной системе "Мир".
Агентство Блумберг со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника ранее сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир". На прошлой неделе представитель Ziraat Bank сообщил РИА Новости, что банк больше не осуществляет операции по картам "Мир". На минувшей неделе о прекращении обслуживания карт "Мир" в связи с санкциями США и Великобритании в отношении РФ сообщали турецкие банки Isbank и Denizbank.
"Ведется работа по альтернативе системе "Мир", мы объявим, когда она будет завершена", - приводит слова Небати турецкое экономическое издание Finans Gündem.
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ЭкономикаТурцияСанкции в отношении РоссииСанкцииРоссияКарта "Мир"Платежная система "Мир"В мире
 
 
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