https://ria.ru/20221005/mir-1821715631.html
В Турции планируют создать альтернативу системе "Мир"
В Турции планируют создать альтернативу системе "Мир" - РИА Новости, 05.10.2022
В Турции планируют создать альтернативу системе "Мир"
Министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати заявил, о том, что ведется работа по альтернативе российской платежной системе "Мир". РИА Новости, 05.10.2022
2022-10-05T15:05
2022-10-05T15:05
2022-10-05T15:05
экономика
турция
санкции в отношении россии
санкции
россия
карта "мир"
платежная система "мир"
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820128409_0:460:807:914_1920x0_80_0_0_179a75a2110f3b701a538bb74a8b0db2.jpg
АНКАРА, 5 окт – РИА Новости. Министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати заявил, о том, что ведется работа по альтернативе российской платежной системе "Мир".Агентство Блумберг со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника ранее сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир". На прошлой неделе представитель Ziraat Bank сообщил РИА Новости, что банк больше не осуществляет операции по картам "Мир". На минувшей неделе о прекращении обслуживания карт "Мир" в связи с санкциями США и Великобритании в отношении РФ сообщали турецкие банки Isbank и Denizbank."Ведется работа по альтернативе системе "Мир", мы объявим, когда она будет завершена", - приводит слова Небати турецкое экономическое издание Finans Gündem.
https://ria.ru/20221003/turtsiya-1821057808.html
турция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820128409_0:385:807:990_1920x0_80_0_0_b7cbd54f76c21839e9b6e3b2ffafa1d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, турция, санкции в отношении россии, санкции, россия, карта "мир", платежная система "мир", в мире
Экономика, Турция, Санкции в отношении России, Санкции, Россия, Карта "Мир", Платежная система "Мир", В мире
В Турции планируют создать альтернативу системе "Мир"
Глава Минфина Турции Небати заявил о ведении работ по созданию альтернативы системе "Мир"