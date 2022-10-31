https://ria.ru/20221031/turnir-1828057184.html

В Москве открылся Кубок посла Китая по Вэйци

В Москве открылся Кубок посла Китая по Вэйци - РИА Новости, 31.10.2022

В Москве открылся Кубок посла Китая по Вэйци

В Москве в Китайском деловом центре "Парк Хуамин" открылся турнир Кубка посла Китая по Вэйци. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T12:01

2022-10-31T12:01

2022-10-31T12:01

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олег матыцин

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МОСКВА, 31 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". В Москве в Китайском деловом центре "Парк Хуамин" открылся турнир Кубка посла Китая по Вэйци.Организаторами турнира являются посольство КНР в России, Российская федерация Го, Московская федерация Го при поддержке Москомспорта. В этом году в двухдневном турнире принимают участие в общей сложности более 300 спортсменов и любителей со всей России.Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй направил поздравительное письмо по случаю открытия турнира, которое было зачитано временным поверенным в делах посольства КНР в РФ Сунь Вэйдуном.В письме отмечается, что Кубок посла Китая по Вэйци в этом году является самым крупным по масштабу в истории его проведения в России. Текущий год -- это год двустороннего сотрудничества в области физической культуры и спорта, объявленным лидерами двух стран. Данный турнир является важным событием в рамках годов спортивных обменов."Нужно отметить, что благодаря стратегическому руководству глав обеих стран уже определены приоритеты дальнейшего развития двусторонних отношений. Это значит, что обмены сотрудничества между обеими странами в практических областях непрерывно выйдут на новый уровень", - говорится в письме.Министр спорта РФ Олег Матыцин направил видеообращение к участникам открытия. Он отметил, что вэйци дает уникальную возможность продемонстрировать навыки стратегического и аналитического мышления, воспитывает стойкость духа. В рамках объявленного лидерами двух стран Годов российско-китайского сотрудничества в сфере физкультуры и спорта предусмотрена серия турниров и мастер-классов."В этом году турнир проходит в юбилейный 10-й раз", - заявил он, добавив, что за эти годы Кубок посла Китая по Вэйци зарекомендовал себя как знаковое событие, которого ждут все любители в России.

https://ria.ru/20221031/kitay-1828040137.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, россия, москомспорт, чжан ханьхуэй, олег матыцин