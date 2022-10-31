https://ria.ru/20221031/turizm-1828156379.html

В Кузбассе сформировали программу образовательного туризма

В Кузбассе сформировали программу образовательного туризма - РИА Новости, 31.10.2022

В Кузбассе сформировали программу образовательного туризма

Программа международного и регионального образовательного туризма для молодежи сформирована в Кузбассе, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T15:38

2022-10-31T15:38

2022-10-31T15:48

общество

сергей цивилев

новокузнецк

междуреченск

таштагол

кемеровская область

новости - туризм

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КЕМЕРОВО, 31 окт – РИА Новости. Программа международного и регионального образовательного туризма для молодежи сформирована в Кузбассе, сообщает пресс-служба регионального правительства."Сотрудники министерства науки и высшего образования Кузбасса совместно с вузами разработали программу международного и регионального образовательного туризма, а для детей школьного возраста министерство образования региона совместно с "Кузбасским центром детского и юношеского туризма и экскурсий" разработали учебно-тематические и прогулочно-познавательные маршруты по родному краю", – говорится в сообщении."Мы создаем в Кузбассе прекрасные условия для жизни, учебы, путешествий, чтобы ребята узнавали о том, чем богат наш регион, о его культурном наследии и исторических местах. Мы хотим, чтобы к нам приезжали учиться из других стран и регионов, знакомились с традициями, достижениями и историей, видели красоты нашего края, любовались природой. Для этого мы создаем образовательные, культурные, туристические программы и маршруты", — приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.Отмечается, что министерство образования Кузбасса совместно с "Кузбасским центром детского и юношеского туризма и экскурсий" создают множество туристических и краеведческих мероприятий. Подробная информация о каждом маршруте размещена на сайте регионального минобра. Более 50 учебно-тематических экскурсий объединено темой "Люби и знай родной Кузбасс",10 культурно-познавательных маршрутов организовано для детей и молодежи.Проект "Кемерово — сердце Кузбасса" знакомит школьников с достопримечательностями столицы региона. Для ребят проходят экскурсии в ботанический сад, планетарий, музей-заповедник "Красная горка", краеведческий музей. В октябре был запущен трехдневный культурно-познавательный маршрут "Путь к успеху", где школьники знакомятся с вузами и промышленными предприятиями города. На маршруте уже побывали 60 человек, до конца года планируется привезти еще 120 человек.В "Школе палеонтологии" ученики знакомятся с Шестаковским местонахождением динозавров и участвуют в образовательном интенсиве "Животные мелового периода". Летом стартовал областной проект "От студента к студенту" по программе "Студлето – 2022". 125 студентов из 25 образовательных организаций посетили Новокузнецк, Междуреченск, Таштагол и Мариинск, узнали их историю. Разработаны мероприятия и для реализации программы международного и регионального образовательного туризма в Кузбассе. Акцент делается на направления по горному делу, машиностроению, а также участие вузов региона в крупных образовательных выставках, презентации совместных образовательных программ бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.

https://ria.ru/20221027/agrarnyyturizm-1827199950.html

https://ria.ru/20221028/shkolniki-1827566665.html

новокузнецк

междуреченск

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Варвара Скокшина

общество, сергей цивилев, новокузнецк, междуреченск, таштагол, кемеровская область, новости - туризм