https://ria.ru/20221031/tu160-1828005955.html
В Китае восхитились российским супербомбардировщиком, пугающим Запад
В Китае восхитились российским супербомбардировщиком, пугающим Запад - РИА Новости, 31.10.2022
В Китае восхитились российским супербомбардировщиком, пугающим Запад
Китайский портал Baijiahao рассказал о российском бомбардировщике Ту-160, который, по словам автора статьи, "держит в страхе США", несмотря на то, что находится РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T09:37
2022-10-31T09:37
2022-10-31T14:30
безопасность
китай
россия
сша
пао "туполев"
ту-160м
b-2 (northrop grumman b2 spirit)
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742240751_0:28:1366:796_1920x0_80_0_0_c09a4b36694a2d03785d7cede5d1db4a.jpg
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Китайский портал Baijiahao рассказал о российском бомбардировщике Ту-160, который, по словам автора статьи, "держит в страхе США", несмотря на то, что находится на вооружении уже несколько десятилетий.Описывая характеристики самолета, обозреватель выделил два главных фактора, которые дают российской разработке преимущество на фоне западных аналогов: способность разгоняться до 2,05 Маха и сокращать время подлета к цели с помощью сверхзвуковой крейсерской скорости, а также большой арсенал."Ту-160 — это супербомбардировщик, способный нести в собственном встроенном бомбоотсеке тяжелые крылатые ракеты Х-101. Его можно загрузить сразу двенадцатью такими снарядами с четырехсоткилограммовыми боеголовками. Крылатая ракета Х-101 имеет дальность полета до пяти тысяч километров, что позволяет самолету выходить на огневую позицию за очень короткое время. Он также может выстраивать собственную траекторию полета для прикрытия малозаметных крылатых ракет нового типа, позволяя им беспрепятственно обходить средства ПВО противника и наносить смертоносные удары по нужной цели", — поясняет Baijiahao.Также автор добавил, что с помощью внутреннего вращающегося магазина и внешних пилонов Ту-160 может нести до 24 ракет Х-15 разом для поражения корабельных или наземных целей. При этом сравнительно меньшая дальность полета ракет, до трехсот километров, компенсируется скоростью до пяти Махов, что делает их труднейшими целями для вражеской ПРО.Кроме того, на портале отметили, что Ту-160 может поражать цели на малой высоте, запускать снаряды за пределами сети ПВО противника и зачищать цели, которые необходимо ликвидировать еще до того, как враг сможет завершить перехват.Стратегический ракетоносец Ту-160, самый мощный в мире ударный авиационный комплекс, был спроектирован ПАО "Туполев" в 1981 году. За грациозность и изящество линий летчики назвали Ту-160 "Белым лебедем".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20221028/kitay-1827440112.html
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https://ria.ru/20221027/vts-1827356922.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, китай, россия, сша, пао "туполев", ту-160м, b-2 (northrop grumman b2 spirit)
Безопасность, Китай, Россия, США, ПАО "Туполев", Ту-160М, B-2 (Northrop Grumman B2 Spirit)
09:37 31.10.2022 (обновлено: 14:30 31.10.2022)
В Китае восхитились российским супербомбардировщиком, пугающим Запад
Baijiahao: российский самолет Ту-160 держит в страхе страны Запада
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости.
Китайский портал Baijiahao
рассказал о российском бомбардировщике Ту-160, который, по словам автора статьи, "держит в страхе США", несмотря на то, что находится на вооружении уже несколько десятилетий.
Описывая характеристики самолета, обозреватель выделил два главных фактора, которые дают российской разработке преимущество на фоне западных аналогов: способность разгоняться до 2,05 Маха и сокращать время подлета к цели с помощью сверхзвуковой крейсерской скорости, а также большой арсенал.
"Ту-160 — это супербомбардировщик, способный нести в собственном встроенном бомбоотсеке тяжелые крылатые ракеты Х-101. Его можно загрузить сразу двенадцатью такими снарядами с четырехсоткилограммовыми боеголовками. Крылатая ракета Х-101 имеет дальность полета до пяти тысяч километров, что позволяет самолету выходить на огневую позицию за очень короткое время. Он также может выстраивать собственную траекторию полета для прикрытия малозаметных крылатых ракет нового типа, позволяя им беспрепятственно обходить средства ПВО противника и наносить смертоносные удары по нужной цели", — поясняет Baijiahao.
Также автор добавил, что с помощью внутреннего вращающегося магазина и внешних пилонов Ту-160 может нести до 24 ракет Х-15 разом для поражения корабельных или наземных целей. При этом сравнительно меньшая дальность полета ракет, до трехсот километров, компенсируется скоростью до пяти Махов, что делает их труднейшими целями для вражеской ПРО.
Кроме того, на портале отметили, что Ту-160 может поражать цели на малой высоте, запускать снаряды за пределами сети ПВО противника и зачищать цели, которые необходимо ликвидировать еще до того, как враг сможет завершить перехват.
"Неудивительно, что западные страны так боятся российского бомбардировщика Ту-160. Хотя этот самолет не обладает такими характеристиками малозаметности, как B-2, сверхвысокая скорость полета и мощное вооружение, которое он несет, могут принести катастрофические разрушения любой военной базе и другим ключевым объектам, которые он захочет поразить", — резюмировал автор.
Стратегический ракетоносец Ту-160, самый мощный в мире ударный авиационный комплекс, был спроектирован ПАО "Туполев"
в 1981 году. За грациозность и изящество линий летчики назвали Ту-160 "Белым лебедем".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>