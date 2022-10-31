https://ria.ru/20221031/trass-1828217309.html
Британцы высмеяли Трасс, запаниковавшую после заявления Путина
Британцы высмеяли Трасс, запаниковавшую после заявления Путина - РИА Новости, 31.10.2022
Британцы высмеяли Трасс, запаниковавшую после заявления Путина
Читатели Daily Mail оценили поведение бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, которая в последние дни своего правления тщательно следила за... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T17:51
2022-10-31T17:51
2022-10-31T18:29
политика
лиз трасс
великобритания
россия
нато
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Читатели Daily Mail оценили поведение бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, которая в последние дни своего правления тщательно следила за прогнозами погоды и направлением ветра, опасаясь ядерной войны."Бедняжка Лиз, она всегда выглядела оторванной от реальности, беспокоясь о несуществующей радиации за тысячи километров", — написали в комментариях."Слишком много времени было потрачено на просмотр карт погоды и слишком мало времени на размышления о том, как сильно она опустошила королевство за считанные дни", — отметил еще один пользователь."Мне надоело, что это правительство поддерживает Украину нашими деньгами и вообще тыкает русского медведя", — поделилась мнением Angie ReformUK."Немного беспокоит, что у власти в Великобритании, хоть и на короткое время, находилась идиотка", — сыронизировал еще один участник дискуссии.В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в антироссийской политике и уже пустил в ход ядерный шантаж — высокопоставленные представители стран НАТО говорят о возможности и допустимости применения против Москвы оружия массового поражения. Он призвал авторов подобных заявлений учитывать, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".При этом в Кремле не раз подчеркивали, что никому не угрожают ядерным оружием, а условия его использования четко определены доктриной государства. По словам пресс-секретаря президента, ядерная риторика Запада — это пагубная и провокационная практика, но Россия не хочет принимать участия в таких упражнениях.
https://ria.ru/20220921/putin-1818331316.html
https://ria.ru/20221029/trass-1827811297.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, лиз трасс, великобритания, россия, нато
Политика, Лиз Трасс, Великобритания, Россия, НАТО
17:51 31.10.2022 (обновлено: 18:29 31.10.2022)
Британцы высмеяли Трасс, запаниковавшую после заявления Путина
Читатели DM высмеяли Трасс, запаниковавшую в конце своего премьерства после слов Путина
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости.
Читатели Daily Mail оценили
поведение бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, которая в последние дни своего правления тщательно следила за прогнозами погоды и направлением ветра, опасаясь ядерной войны.
"Вау, она еще тупее, чем кажется!" — удивился пользователь с ником Luso.
"Бедняжка Лиз, она всегда выглядела оторванной от реальности, беспокоясь о несуществующей радиации за тысячи километров", — написали в комментариях.
"Слишком много времени было потрачено на просмотр карт погоды и слишком мало времени на размышления о том, как сильно она опустошила королевство за считанные дни", — отметил еще один пользователь.
"Мне надоело, что это правительство поддерживает Украину
нашими деньгами и вообще тыкает русского медведя", — поделилась мнением Angie ReformUK.
"Немного беспокоит, что у власти в Великобритании, хоть и на короткое время, находилась идиотка", — сыронизировал еще один участник дискуссии.
В сентябре президент России
Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в антироссийской политике и уже пустил в ход ядерный шантаж — высокопоставленные представители стран НАТО
говорят о возможности и допустимости применения против Москвы
оружия массового поражения. Он призвал авторов подобных заявлений учитывать, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".
При этом в Кремле не раз подчеркивали, что никому не угрожают ядерным оружием, а условия его использования четко определены доктриной государства. По словам пресс-секретаря президента, ядерная риторика Запада — это пагубная и провокационная практика, но Россия не хочет принимать участия в таких упражнениях.