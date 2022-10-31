https://ria.ru/20221031/trass-1828217309.html

Британцы высмеяли Трасс, запаниковавшую после заявления Путина

Британцы высмеяли Трасс, запаниковавшую после заявления Путина - РИА Новости, 31.10.2022

Британцы высмеяли Трасс, запаниковавшую после заявления Путина

Читатели Daily Mail оценили поведение бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, которая в последние дни своего правления тщательно следила за... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T17:51

2022-10-31T17:51

2022-10-31T18:29

политика

лиз трасс

великобритания

россия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828017144_0:82:3041:1793_1920x0_80_0_0_d319442d578f6ef8c96ca586b40498c2.jpg

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Читатели Daily Mail оценили поведение бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, которая в последние дни своего правления тщательно следила за прогнозами погоды и направлением ветра, опасаясь ядерной войны."Бедняжка Лиз, она всегда выглядела оторванной от реальности, беспокоясь о несуществующей радиации за тысячи километров", — написали в комментариях."Слишком много времени было потрачено на просмотр карт погоды и слишком мало времени на размышления о том, как сильно она опустошила королевство за считанные дни", — отметил еще один пользователь."Мне надоело, что это правительство поддерживает Украину нашими деньгами и вообще тыкает русского медведя", — поделилась мнением Angie ReformUK."Немного беспокоит, что у власти в Великобритании, хоть и на короткое время, находилась идиотка", — сыронизировал еще один участник дискуссии.В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в антироссийской политике и уже пустил в ход ядерный шантаж — высокопоставленные представители стран НАТО говорят о возможности и допустимости применения против Москвы оружия массового поражения. Он призвал авторов подобных заявлений учитывать, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".При этом в Кремле не раз подчеркивали, что никому не угрожают ядерным оружием, а условия его использования четко определены доктриной государства. По словам пресс-секретаря президента, ядерная риторика Запада — это пагубная и провокационная практика, но Россия не хочет принимать участия в таких упражнениях.

https://ria.ru/20220921/putin-1818331316.html

https://ria.ru/20221029/trass-1827811297.html

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, лиз трасс, великобритания, россия, нато