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Россия откроет торгпредство в Мексике - РИА Новости, 31.10.2022
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Россия откроет торгпредство в Мексике
Россия откроет торгпредство в Мексике - РИА Новости, 31.10.2022
Россия откроет торгпредство в Мексике
Правительство России поручило учредить торговое представительство России в Мексике, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T19:29
2022-10-31T19:29
михаил мишустин
россия
мексика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
мехико (город)
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Правительство России поручило учредить торговое представительство России в Мексике, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Учредить в 2022 году в городе Мехико торговое представительство Российской Федерации в Мексиканских Соединенных Штатах", - говорится в документе.Минпромторгу поручено утвердить структуру и штатное расписание представительства в рамках установленной правительством численности работников загранаппарата министерства.
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россия
мексика
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михаил мишустин, россия, мексика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), мехико (город)
Михаил Мишустин, Россия, Мексика, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Мехико (город)
19:29 31.10.2022
 
Россия откроет торгпредство в Мексике

Правительство поручило учредить торговое представительство России в Мексике в 2022 году

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийФлаг Мексики на центральной площади Мехико
Флаг Мексики на центральной площади Мехико - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Флаг Мексики на центральной площади Мехико. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Правительство России поручило учредить торговое представительство России в Мексике, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Учредить в 2022 году в городе Мехико торговое представительство Российской Федерации в Мексиканских Соединенных Штатах", - говорится в документе.
Минпромторгу поручено утвердить структуру и штатное расписание представительства в рамках установленной правительством численности работников загранаппарата министерства.
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Россия планирует открыть посольство в Ливии
 
Михаил МишустинРоссияМексикаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Мехико (город)
 
 
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