https://ria.ru/20221031/torgpredstvo-1828252989.html
Россия откроет торгпредство в Мексике
Россия откроет торгпредство в Мексике - РИА Новости, 31.10.2022
Россия откроет торгпредство в Мексике
Правительство России поручило учредить торговое представительство России в Мексике, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T19:29
2022-10-31T19:29
2022-10-31T19:29
михаил мишустин
россия
мексика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
мехико (город)
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Правительство России поручило учредить торговое представительство России в Мексике, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Учредить в 2022 году в городе Мехико торговое представительство Российской Федерации в Мексиканских Соединенных Штатах", - говорится в документе.Минпромторгу поручено утвердить структуру и штатное расписание представительства в рамках установленной правительством численности работников загранаппарата министерства.
https://ria.ru/20221031/liviya-1828078913.html
россия
мексика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, россия, мексика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), мехико (город)
Михаил Мишустин, Россия, Мексика, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Мехико (город)
Россия откроет торгпредство в Мексике
Правительство поручило учредить торговое представительство России в Мексике в 2022 году