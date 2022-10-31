https://ria.ru/20221031/torgpredstvo-1828252989.html

Россия откроет торгпредство в Мексике

Россия откроет торгпредство в Мексике - РИА Новости, 31.10.2022

Россия откроет торгпредство в Мексике

Правительство России поручило учредить торговое представительство России в Мексике, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T19:29

2022-10-31T19:29

2022-10-31T19:29

михаил мишустин

россия

мексика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

мехико (город)

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Правительство России поручило учредить торговое представительство России в Мексике, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Учредить в 2022 году в городе Мехико торговое представительство Российской Федерации в Мексиканских Соединенных Штатах", - говорится в документе.Минпромторгу поручено утвердить структуру и штатное расписание представительства в рамках установленной правительством численности работников загранаппарата министерства.

https://ria.ru/20221031/liviya-1828078913.html

россия

мексика

мехико (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

михаил мишустин, россия, мексика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), мехико (город)