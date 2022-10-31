https://ria.ru/20221031/torgovlya-1828032123.html

Посол России в Сербии оценил внешнеторговые связи двух стран

Посол России в Сербии оценил внешнеторговые связи двух стран - РИА Новости, 31.10.2022

Посол России в Сербии оценил внешнеторговые связи двух стран

Россия занимает четвертое место среди внешнеторговых партнеров Сербии, несмотря на ограничения со стороны ЕС, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Сербии... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T10:58

2022-10-31T10:58

2022-10-31T11:15

экономика

александр боцан-харченко

россия

сербия

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БЕЛГРАД, 31 окт – РИА Новости. Россия занимает четвертое место среди внешнеторговых партнеров Сербии, несмотря на ограничения со стороны ЕС, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко."Общие российские капиталовложения в Сербии достигают 5 миллиардов долларов, из них 4,5 миллиарда приходятся на нефтегазовый сектор. По итогам января-сентября 2022 года Россия заняла четвертое место среди внешнеторговых партнеров Сербии после ФРГ, КНР и Италии с 2,8 миллиарда долларов товарооборота, выросли и экспорт, и импорт", - заявил посол России агентству."Не можем сказать, что это далось легко. Из-за ограничительных мер ЕС приходится преодолевать множество трудностей, в том числе на транспорте, в логистике. Но в целом динамика вполне удовлетворительная, выше наших ожиданий", - указал Боцан-Харченко.Читайте полный текст интервью >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, александр боцан-харченко, россия, сербия