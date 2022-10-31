Рейтинг@Mail.ru
Посол России в Сербии оценил внешнеторговые связи двух стран - РИА Новости, 31.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221031/torgovlya-1828032123.html
Посол России в Сербии оценил внешнеторговые связи двух стран
Посол России в Сербии оценил внешнеторговые связи двух стран - РИА Новости, 31.10.2022
Посол России в Сербии оценил внешнеторговые связи двух стран
Россия занимает четвертое место среди внешнеторговых партнеров Сербии, несмотря на ограничения со стороны ЕС, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Сербии... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T10:58
2022-10-31T11:15
экономика
александр боцан-харченко
россия
сербия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573387693_0:0:2938:1653_1920x0_80_0_0_06f493cb5ab31637fdb933e3b316b15b.jpg
БЕЛГРАД, 31 окт – РИА Новости. Россия занимает четвертое место среди внешнеторговых партнеров Сербии, несмотря на ограничения со стороны ЕС, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко."Общие российские капиталовложения в Сербии достигают 5 миллиардов долларов, из них 4,5 миллиарда приходятся на нефтегазовый сектор. По итогам января-сентября 2022 года Россия заняла четвертое место среди внешнеторговых партнеров Сербии после ФРГ, КНР и Италии с 2,8 миллиарда долларов товарооборота, выросли и экспорт, и импорт", - заявил посол России агентству."Не можем сказать, что это далось легко. Из-за ограничительных мер ЕС приходится преодолевать множество трудностей, в том числе на транспорте, в логистике. Но в целом динамика вполне удовлетворительная, выше наших ожиданий", - указал Боцан-Харченко.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20221028/serbiya-1827645039.html
россия
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573387693_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_6c92daa7d41124fdfbdc4e51e745b18f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, александр боцан-харченко, россия, сербия
Экономика, Александр Боцан-Харченко, Россия, Сербия
10:58 31.10.2022 (обновлено: 11:15 31.10.2022)
 
Посол России в Сербии оценил внешнеторговые связи двух стран

Посол Боцан-Харченко: Россия заняла четвертое место среди внешнеторговых партнеров Сербии

© РИА Новости / Валерий Шарифулин/ POOL / Перейти в медиабанкГосударственные флаги РФ и Сербии в Белграде
Государственные флаги РФ и Сербии в Белграде - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Валерий Шарифулин/ POOL
Перейти в медиабанк
Государственные флаги РФ и Сербии в Белграде. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 31 окт – РИА Новости. Россия занимает четвертое место среди внешнеторговых партнеров Сербии, несмотря на ограничения со стороны ЕС, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.
"Общие российские капиталовложения в Сербии достигают 5 миллиардов долларов, из них 4,5 миллиарда приходятся на нефтегазовый сектор. По итогам января-сентября 2022 года Россия заняла четвертое место среди внешнеторговых партнеров Сербии после ФРГ, КНР и Италии с 2,8 миллиарда долларов товарооборота, выросли и экспорт, и импорт", - заявил посол России агентству.
"Не можем сказать, что это далось легко. Из-за ограничительных мер ЕС приходится преодолевать множество трудностей, в том числе на транспорте, в логистике. Но в целом динамика вполне удовлетворительная, выше наших ожиданий", - указал Боцан-Харченко.
Читайте полный текст интервью >>>
Президент республики Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 18:59
Вучич пообещал сохранить отношения с Китаем и позицию по Украине
 
ЭкономикаАлександр Боцан-ХарченкоРоссияСербия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала