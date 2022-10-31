10:58 31.10.2022 (обновлено: 11:15 31.10.2022)
Посол России в Сербии оценил внешнеторговые связи двух стран
Посол Боцан-Харченко: Россия заняла четвертое место среди внешнеторговых партнеров Сербии
© РИА Новости / Валерий Шарифулин/ POOL / Перейти в медиабанкГосударственные флаги РФ и Сербии в Белграде
Государственные флаги РФ и Сербии в Белграде. Архивное фото
БЕЛГРАД, 31 окт – РИА Новости. Россия занимает четвертое место среди внешнеторговых партнеров Сербии, несмотря на ограничения со стороны ЕС, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.
"Общие российские капиталовложения в Сербии достигают 5 миллиардов долларов, из них 4,5 миллиарда приходятся на нефтегазовый сектор. По итогам января-сентября 2022 года Россия заняла четвертое место среди внешнеторговых партнеров Сербии после ФРГ, КНР и Италии с 2,8 миллиарда долларов товарооборота, выросли и экспорт, и импорт", - заявил посол России агентству.
"Не можем сказать, что это далось легко. Из-за ограничительных мер ЕС приходится преодолевать множество трудностей, в том числе на транспорте, в логистике. Но в целом динамика вполне удовлетворительная, выше наших ожиданий", - указал Боцан-Харченко.
28 октября, 18:59Вучич пообещал сохранить отношения с Китаем и позицию по Украине