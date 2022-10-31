https://ria.ru/20221031/torgovlya-1828009368.html
Посол России выступил за торговлю между Москвой и Анкарой в нацвалютах
Посол России выступил за торговлю между Москвой и Анкарой в нацвалютах - РИА Новости, 31.10.2022
Посол России выступил за торговлю между Москвой и Анкарой в нацвалютах
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов считает, что соглашение между Москвой и Анкарой по торговле в национальных валютах, "должно быть... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T09:54
2022-10-31T09:54
2022-10-31T10:15
алексей ерхов
россия
турция
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АНКАРА, 31 окт – РИА Новости. Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов считает, что соглашение между Москвой и Анкарой по торговле в национальных валютах, "должно быть реализовано", если валюта третьих стран препятствует двусторонней коммерческой деятельности."Я уверен, что это не "может", а "должно" быть реализовано. Если валюты третьих стран являются препятствием для двусторонней коммерческой деятельности, это означает, что нам нужно подумать о работе с другими средствами. И в Турции, и в России есть те, кто делает это очень успешною. Несомненно, это будущее мировой торговли", - сказал посол в интервью турецкой газете Dünya.
https://ria.ru/20221007/mir-1822134485.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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алексей ерхов, россия, турция
Алексей Ерхов, Россия, Турция
09:54 31.10.2022 (обновлено: 10:15 31.10.2022)
Посол России выступил за торговлю между Москвой и Анкарой в нацвалютах
Посол в Турции Ерхов считает, что соглашение по торговле в нацвалютах нужно исполнить