https://ria.ru/20221031/torgovlya-1828009368.html

Посол России выступил за торговлю между Москвой и Анкарой в нацвалютах

Посол России выступил за торговлю между Москвой и Анкарой в нацвалютах - РИА Новости, 31.10.2022

Посол России выступил за торговлю между Москвой и Анкарой в нацвалютах

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов считает, что соглашение между Москвой и Анкарой по торговле в национальных валютах, "должно быть... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T09:54

2022-10-31T09:54

2022-10-31T10:15

алексей ерхов

россия

турция

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АНКАРА, 31 окт – РИА Новости. Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов считает, что соглашение между Москвой и Анкарой по торговле в национальных валютах, "должно быть реализовано", если валюта третьих стран препятствует двусторонней коммерческой деятельности."Я уверен, что это не "может", а "должно" быть реализовано. Если валюты третьих стран являются препятствием для двусторонней коммерческой деятельности, это означает, что нам нужно подумать о работе с другими средствами. И в Турции, и в России есть те, кто делает это очень успешною. Несомненно, это будущее мировой торговли", - сказал посол в интервью турецкой газете Dünya.

https://ria.ru/20221007/mir-1822134485.html

россия

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

алексей ерхов, россия, турция