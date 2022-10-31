https://ria.ru/20221031/tmu-1827563743.html
Новые биосовместимые имплантанты разрабатывают в России
Новые биосовместимые имплантанты разрабатывают в России - РИА Новости, 31.10.2022
Новые биосовместимые имплантанты разрабатывают в России
Ученые Тюменского медицинского университета (ТМУ) создают новые биосовместимые титановые металлоконструкции и имплантаты с синтетическим биоактивным... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T03:00
2022-10-31T03:00
2022-10-31T03:00
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
россия
оренбург
российская академия наук
тюмень
тюменский государственный медицинский университет минздрава россии (тму)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827570191_225:275:1237:844_1920x0_80_0_0_c17baeab586ade1e8744d53839fd4f9e.jpg
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Ученые Тюменского медицинского университета (ТМУ) создают новые биосовместимые титановые металлоконструкции и имплантаты с синтетическим биоактивным кальций-фосфатным минеральным покрытием для лечения пациентов с костной патологией. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.Основным показателем качества костной ткани является минеральная плотность, снижение которой проводит к ослаблению и ломкости кости. Дегенеративные изменения костной ткани, как правило, сопряжены с естественным процессом старения организма, но могут быть и следствием серьезных патологий.Одной из наиболее тяжелых и распространенных является остеопороз — системное заболевание, которое поражает все кости скелета, делая их хрупкими, объяснили ученые.Главное клиническое проявление остеопороза — низкоэнергетические “остеопоротические” переломы, например, перелом шейки бедра, лучевой кости в "типичном месте". Они могут возникнуть в результате даже незначительной травмы, например, падения с высоты собственного роста или подъема небольшого груза.На первом этапе исследователи сосредоточились на повышении способности конструкций к остеоинтеграции (срастанию поверхности имплантата с костной тканью). Они разработали титановые металлоконструкции и имплантаты с биоактивным кальций-фосфатным покрытием, приближенным по минеральному составу к костной ткани. У таких образцов кальций-фосфатная основа дополнена биогенными элементами (магний, фтор, бор), которые принимают активное участие в процессах восстановления костной ткани.“В настоящее время в мировой практике для изготовления эндопротезов суставов и дентальных имплантатов применяются синтетические покрытия, в основе которых лежит гидроксиапатит и другие соединения кальция. На рынке металлоконструкций для пациентов травматологического профиля отсутствуют металлоконструкции с биоактивными покрытиями для остеосинтеза, необходимы для лечения пациентов, особенно с переломами на фоне остеопороза. Поэтому наши разработки, позволяют создать качественно новые биосовместимые металлоконструкции, которые могут стать "металлоконструкциями выбора" для лечения пациентов с костной патологией на фоне остеопороза”, — пояснил Марков.На сегодняшний день исследователи ТМУ продолжают поиск способа придания поверхности титановых металлоконструкций не только остеоинтергативных, но и антибактериальных свойств.Для этого ученые применяют пористое покрытие в комбинации с антибактериальным средством. Это повышает остеоинтеграцию и снижает риск развития гнойно-септических осложнений в послеоперационном периоде.В исследовании принимают научные сотрудники Университетского НИИ медицинских биотехнологий и биомедицины Тюменского ГМУ, Института клеточного и внутриклеточного симбиоза УрО РАН города Оренбурга, Тюменского индустриального университета.
https://ria.ru/20211123/urfu-1760182611.html
https://ria.ru/20220802/tpu-1806441351.html
https://ria.ru/20220331/spbpu-1780666249.html
россия
оренбург
тюмень
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827570191_82:0:1522:1080_1920x0_80_0_0_2961b87150773c554ace90c7d83472d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
навигатор абитуриента, университетская наука, россия, оренбург, российская академия наук, тюмень, тюменский государственный медицинский университет минздрава россии (тму)
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Россия, Оренбург, Российская академия наук, Тюмень, Тюменский государственный медицинский университет Минздрава России (ТМУ)
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Ученые Тюменского медицинского университета (ТМУ) создают новые биосовместимые титановые металлоконструкции и имплантаты с синтетическим биоактивным кальций-фосфатным минеральным покрытием для лечения пациентов с костной патологией. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Основным показателем качества костной ткани является минеральная плотность, снижение которой проводит к ослаблению и ломкости кости. Дегенеративные изменения костной ткани, как правило, сопряжены с естественным процессом старения организма, но могут быть и следствием серьезных патологий.
Одной из наиболее тяжелых и распространенных является остеопороз — системное заболевание, которое поражает все кости скелета, делая их хрупкими, объяснили ученые.
Главное клиническое проявление остеопороза — низкоэнергетические “остеопоротические” переломы, например, перелом шейки бедра, лучевой кости в "типичном месте". Они могут возникнуть в результате даже незначительной травмы, например, падения с высоты собственного роста или подъема небольшого груза.
“На текущий момент лица пожилого и старческого возраста демонстрируют высокий процент неудовлетворительных результатов оперативного лечения при использовании металлоконструкций, в дальнейшем приводящий к инвалидности и летальному исходу. Одной из причин развития этой проблемы является повышенное разрушение костной ткани вокруг установленной металлоконструкции. Для решения данной проблемы необходимо повысить остеоинтегративные свойства поверхности титановых металлоконструкций и имплантатов”, — прокомментировал доцент кафедры медицинской профилактики и реабилитации ТМУ Александр Марков.
На первом этапе исследователи сосредоточились на повышении способности конструкций к остеоинтеграции (срастанию поверхности имплантата с костной тканью). Они разработали титановые металлоконструкции и имплантаты с биоактивным кальций-фосфатным покрытием, приближенным по минеральному составу к костной ткани. У таких образцов кальций-фосфатная основа дополнена биогенными элементами (магний, фтор, бор), которые принимают активное участие в процессах восстановления костной ткани.
“В настоящее время в мировой практике для изготовления эндопротезов суставов и дентальных имплантатов применяются синтетические покрытия, в основе которых лежит гидроксиапатит и другие соединения кальция. На рынке металлоконструкций для пациентов травматологического профиля отсутствуют металлоконструкции с биоактивными покрытиями для остеосинтеза, необходимы для лечения пациентов, особенно с переломами на фоне остеопороза. Поэтому наши разработки, позволяют создать качественно новые биосовместимые металлоконструкции, которые могут стать "металлоконструкциями выбора" для лечения пациентов с костной патологией на фоне остеопороза”, — пояснил Марков.
На сегодняшний день исследователи ТМУ продолжают поиск способа придания поверхности титановых металлоконструкций не только остеоинтергативных, но и антибактериальных свойств.
Для этого ученые применяют пористое покрытие в комбинации с антибактериальным средством. Это повышает остеоинтеграцию и снижает риск развития гнойно-септических осложнений в послеоперационном периоде.
В исследовании принимают научные сотрудники Университетского НИИ медицинских биотехнологий и биомедицины Тюменского ГМУ, Института клеточного и внутриклеточного симбиоза УрО РАН города Оренбурга, Тюменского индустриального университета.