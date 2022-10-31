https://ria.ru/20221031/tmu-1827563743.html

Новые биосовместимые имплантанты разрабатывают в России

Новые биосовместимые имплантанты разрабатывают в России - РИА Новости, 31.10.2022

Новые биосовместимые имплантанты разрабатывают в России

Ученые Тюменского медицинского университета (ТМУ) создают новые биосовместимые титановые металлоконструкции и имплантаты с синтетическим биоактивным... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T03:00

2022-10-31T03:00

2022-10-31T03:00

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Ученые Тюменского медицинского университета (ТМУ) создают новые биосовместимые титановые металлоконструкции и имплантаты с синтетическим биоактивным кальций-фосфатным минеральным покрытием для лечения пациентов с костной патологией. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.Основным показателем качества костной ткани является минеральная плотность, снижение которой проводит к ослаблению и ломкости кости. Дегенеративные изменения костной ткани, как правило, сопряжены с естественным процессом старения организма, но могут быть и следствием серьезных патологий.Одной из наиболее тяжелых и распространенных является остеопороз — системное заболевание, которое поражает все кости скелета, делая их хрупкими, объяснили ученые.Главное клиническое проявление остеопороза — низкоэнергетические “остеопоротические” переломы, например, перелом шейки бедра, лучевой кости в "типичном месте". Они могут возникнуть в результате даже незначительной травмы, например, падения с высоты собственного роста или подъема небольшого груза.На первом этапе исследователи сосредоточились на повышении способности конструкций к остеоинтеграции (срастанию поверхности имплантата с костной тканью). Они разработали титановые металлоконструкции и имплантаты с биоактивным кальций-фосфатным покрытием, приближенным по минеральному составу к костной ткани. У таких образцов кальций-фосфатная основа дополнена биогенными элементами (магний, фтор, бор), которые принимают активное участие в процессах восстановления костной ткани.“В настоящее время в мировой практике для изготовления эндопротезов суставов и дентальных имплантатов применяются синтетические покрытия, в основе которых лежит гидроксиапатит и другие соединения кальция. На рынке металлоконструкций для пациентов травматологического профиля отсутствуют металлоконструкции с биоактивными покрытиями для остеосинтеза, необходимы для лечения пациентов, особенно с переломами на фоне остеопороза. Поэтому наши разработки, позволяют создать качественно новые биосовместимые металлоконструкции, которые могут стать "металлоконструкциями выбора" для лечения пациентов с костной патологией на фоне остеопороза”, — пояснил Марков.На сегодняшний день исследователи ТМУ продолжают поиск способа придания поверхности титановых металлоконструкций не только остеоинтергативных, но и антибактериальных свойств.Для этого ученые применяют пористое покрытие в комбинации с антибактериальным средством. Это повышает остеоинтеграцию и снижает риск развития гнойно-септических осложнений в послеоперационном периоде.В исследовании принимают научные сотрудники Университетского НИИ медицинских биотехнологий и биомедицины Тюменского ГМУ, Института клеточного и внутриклеточного симбиоза УрО РАН города Оренбурга, Тюменского индустриального университета.

https://ria.ru/20211123/urfu-1760182611.html

https://ria.ru/20220802/tpu-1806441351.html

https://ria.ru/20220331/spbpu-1780666249.html

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навигатор абитуриента, университетская наука, россия, оренбург, российская академия наук, тюмень, тюменский государственный медицинский университет минздрава россии (тму)