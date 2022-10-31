Рейтинг@Mail.ru
Ученые раскрыли одну из загадок Титаника - РИА Новости, 31.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221031/titanik-1828204398.html
Ученые раскрыли одну из загадок Титаника
Ученые раскрыли одну из загадок Титаника - РИА Новости, 31.10.2022
Ученые раскрыли одну из загадок Титаника
Ученые выяснили, что полученный 26 лет сигнал рядом с Титаником был вызван богатой подводной экосистемой, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T18:34
2022-10-31T18:34
культура
новости культуры
титаник (судно)
тайны
загадки
атлантический океан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828211357_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_62a5079cae6ccdbd39eca8ae51b00a4c.jpg
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Ученые выяснили, что полученный 26 лет сигнал рядом с Титаником был вызван богатой подводной экосистемой, сообщает Daily Mail.В 1996 году, когда гидролокатор засек непонятный звук, предположили, что, возможно, он исходит от другого корабля, который затонул неподалеку. Тайна была раскрыта благодаря новой экспедиции, проведенной этим летом компанией OceanGate Expeditions. Экосистема, от которой был получен таинственный сигнал, находится в 25 милях (40 километров) от места крушения корабля."Мы поражены разнообразием и плотностью губок, "морского бамбука" и других холодноводных кораллов, омаров и рыб, которые обитают на глубине 2900 метров в северной части Атлантического океана. Открытие этой ранее неизвестной экосистемы также позволяет провести сравнение с морской флорой и фауной на Титанике и вокруг него", — делится впечатлениями ученый Стив В. Росс. Титаник отправился в свой первый рейс из Саутгемптона в Нью-Йорк 10 апреля 1912 года. Через пять дней после начала путешествия лайнер затонул из-за столкновения с айсбергом. Погибло около полутора тысяч человек.
https://ria.ru/20221020/arkheologiya-1825440226.html
атлантический океан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828211357_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_cd4c807cc5888ff4ace2e2b4435d280b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, титаник (судно), тайны, загадки, атлантический океан
Культура, Новости культуры, Титаник (судно), тайны, загадки, Атлантический океан
18:34 31.10.2022
 
Ученые раскрыли одну из загадок Титаника

Ученые выяснили, что полученный 26 лет сигнал возле Титаника был от подводной экосистемы

© Фото : OceanGate FoundationЭкспедиция к Титанику в 2022 году
Экспедиция к Титанику в 2022 году - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© Фото : OceanGate Foundation
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Ученые выяснили, что полученный 26 лет сигнал рядом с Титаником был вызван богатой подводной экосистемой, сообщает Daily Mail.
В 1996 году, когда гидролокатор засек непонятный звук, предположили, что, возможно, он исходит от другого корабля, который затонул неподалеку.
Тайна была раскрыта благодаря новой экспедиции, проведенной этим летом компанией OceanGate Expeditions. Экосистема, от которой был получен таинственный сигнал, находится в 25 милях (40 километров) от места крушения корабля.
"Мы поражены разнообразием и плотностью губок, "морского бамбука" и других холодноводных кораллов, омаров и рыб, которые обитают на глубине 2900 метров в северной части Атлантического океана. Открытие этой ранее неизвестной экосистемы также позволяет провести сравнение с морской флорой и фауной на Титанике и вокруг него", — делится впечатлениями ученый Стив В. Росс.
Титаник отправился в свой первый рейс из Саутгемптона в Нью-Йорк 10 апреля 1912 года. Через пять дней после начала путешествия лайнер затонул из-за столкновения с айсбергом. Погибло около полутора тысяч человек.
Карта звезд древнегреческого астронома Гиппарха
20 октября, 18:04Культура
Найдена одна из древнейших карт звездного неба
 
КультураНовости культурыТитаник (судно)тайнызагадкиАтлантический океан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала