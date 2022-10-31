https://ria.ru/20221031/titanik-1828204398.html

Ученые раскрыли одну из загадок Титаника

Ученые раскрыли одну из загадок Титаника - РИА Новости, 31.10.2022

Ученые раскрыли одну из загадок Титаника

Ученые выяснили, что полученный 26 лет сигнал рядом с Титаником был вызван богатой подводной экосистемой, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T18:34

2022-10-31T18:34

2022-10-31T18:34

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Ученые выяснили, что полученный 26 лет сигнал рядом с Титаником был вызван богатой подводной экосистемой, сообщает Daily Mail.В 1996 году, когда гидролокатор засек непонятный звук, предположили, что, возможно, он исходит от другого корабля, который затонул неподалеку. Тайна была раскрыта благодаря новой экспедиции, проведенной этим летом компанией OceanGate Expeditions. Экосистема, от которой был получен таинственный сигнал, находится в 25 милях (40 километров) от места крушения корабля."Мы поражены разнообразием и плотностью губок, "морского бамбука" и других холодноводных кораллов, омаров и рыб, которые обитают на глубине 2900 метров в северной части Атлантического океана. Открытие этой ранее неизвестной экосистемы также позволяет провести сравнение с морской флорой и фауной на Титанике и вокруг него", — делится впечатлениями ученый Стив В. Росс. Титаник отправился в свой первый рейс из Саутгемптона в Нью-Йорк 10 апреля 1912 года. Через пять дней после начала путешествия лайнер затонул из-за столкновения с айсбергом. Погибло около полутора тысяч человек.

https://ria.ru/20221020/arkheologiya-1825440226.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, титаник (судно), тайны, загадки, атлантический океан