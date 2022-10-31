https://ria.ru/20221031/tinkov-1828266071.html

Олег Тиньков отказался от российского гражданства

Олег Тиньков отказался от российского гражданства - РИА Новости, 01.11.2022

Олег Тиньков отказался от российского гражданства

Основатель банка "Тинькофф" Олег Тиньков отказался от российского гражданства, соответствующую справку он опубликовал в Instagram*. РИА Новости, 01.11.2022

2022-10-31T20:51

2022-10-31T20:51

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олег тиньков

россия

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Основатель банка "Тинькофф" Олег Тиньков отказался от российского гражданства, соответствующую справку он опубликовал в Instagram*.Также бизнесмен прикрепил фото справки о выходе из гражданства, датированную 26 октября.Холдинг "Интеррос" в конце апреля сообщил, что приобретает 35 процентов акций группы "Тинькофф" (TCS Group).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220815/deripaska-1809649810.html

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2022

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олег тиньков, россия