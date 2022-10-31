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Олег Тиньков отказался от российского гражданства - РИА Новости, 01.11.2022
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Олег Тиньков отказался от российского гражданства
Олег Тиньков отказался от российского гражданства - РИА Новости, 01.11.2022
Олег Тиньков отказался от российского гражданства
Основатель банка "Тинькофф" Олег Тиньков отказался от российского гражданства, соответствующую справку он опубликовал в Instagram*. РИА Новости, 01.11.2022
2022-10-31T20:51
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Основатель банка "Тинькофф" Олег Тиньков отказался от российского гражданства, соответствующую справку он опубликовал в Instagram*.Также бизнесмен прикрепил фото справки о выходе из гражданства, датированную 26 октября.Холдинг "Интеррос" в конце апреля сообщил, что приобретает 35 процентов акций группы "Тинькофф" (TCS Group).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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олег тиньков, россия
Олег Тиньков, Россия
20:51 31.10.2022 (обновлено: 00:28 01.11.2022)
 
Олег Тиньков отказался от российского гражданства

Олег Тиньков объявил о выходе из гражданства России

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкОлег Тиньков
Олег Тиньков - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Олег Тиньков. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Основатель банка "Тинькофф" Олег Тиньков отказался от российского гражданства, соответствующую справку он опубликовал в Instagram*.

"Я принял решение отказаться от российского гражданства", — сообщил Тиньков в социальной сети.

Также бизнесмен прикрепил фото справки о выходе из гражданства, датированную 26 октября.
Холдинг "Интеррос" в конце апреля сообщил, что приобретает 35 процентов акций группы "Тинькофф" (TCS Group).
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Олег ТиньковРоссия
 
 
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