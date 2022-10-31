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В Китае разработали методы быстрого тестирования на вирус оспы обезьян - РИА Новости, 31.10.2022
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В Китае разработали методы быстрого тестирования на вирус оспы обезьян
В Китае разработали методы быстрого тестирования на вирус оспы обезьян - РИА Новости, 31.10.2022
В Китае разработали методы быстрого тестирования на вирус оспы обезьян
Исследователи в Китае недавно разработали три метода экспресс-тестирования на вирус оспы обезьян (MPXV), которые позволяют получить результат уже через 20-30... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T14:17
2022-10-31T14:18
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технологии
китай
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МОСКВА, 31 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Исследователи в Китае недавно разработали три метода экспресс-тестирования на вирус оспы обезьян (MPXV), которые позволяют получить результат уже через 20-30 минут.Новые методы значительно быстрее, чем традиционный метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) в реальном времени.ПЦР в реальном времени в настоящее время является золотым стандартом диагностики MPXV. Однако данный метод требует обученного персонала лаборатории и специального оборудования, а результаты могут быть получены только через несколько часов.Исследователи из Института Пастера в Шанхае при Академии наук Китая разработали три метода анализа изотермической амплификации на основе рекомбиназы для быстрого обнаружения MPXV и выяснили, что результаты тестов соответствуют результатам, полученным с помощью традиционного метода ПЦР в реальном времени.Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Viruses, новые методы тестирования были реактивными только против MPXV и не перекрестно реактивными против других вирусов оспы, таких как вирус осповакцины, а результаты могут быть визуализированы через 20-30 минут.Полученные результаты исследования предоставляют новый выбор для ранней диагностики потенциальных случаев MPXV, а также помогут контролировать и предотвращать текущие и потенциальные будущие вспышки, говорится в исследовании.
https://ria.ru/20221026/kitay-1826955165.html
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технологии, китай, шанхай
Россия-Китай: Главное, Технологии, Китай, Шанхай
14:17 31.10.2022 (обновлено: 14:18 31.10.2022)
 

В Китае разработали методы быстрого тестирования на вирус оспы обезьян

© AP Photo / NIAIDВирус оспы обезьян
Вирус оспы обезьян - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© AP Photo / NIAID
Вирус оспы обезьян
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МОСКВА, 31 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Исследователи в Китае недавно разработали три метода экспресс-тестирования на вирус оспы обезьян (MPXV), которые позволяют получить результат уже через 20-30 минут.
Новые методы значительно быстрее, чем традиционный метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) в реальном времени.
ПЦР в реальном времени в настоящее время является золотым стандартом диагностики MPXV. Однако данный метод требует обученного персонала лаборатории и специального оборудования, а результаты могут быть получены только через несколько часов.
Исследователи из Института Пастера в Шанхае при Академии наук Китая разработали три метода анализа изотермической амплификации на основе рекомбиназы для быстрого обнаружения MPXV и выяснили, что результаты тестов соответствуют результатам, полученным с помощью традиционного метода ПЦР в реальном времени.
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Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Viruses, новые методы тестирования были реактивными только против MPXV и не перекрестно реактивными против других вирусов оспы, таких как вирус осповакцины, а результаты могут быть визуализированы через 20-30 минут.
Полученные результаты исследования предоставляют новый выбор для ранней диагностики потенциальных случаев MPXV, а также помогут контролировать и предотвращать текущие и потенциальные будущие вспышки, говорится в исследовании.
 
Россия-Китай: ГлавноеТехнологииКитайШанхай
 
 
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