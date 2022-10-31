https://ria.ru/20221031/terakt-1828290755.html
Путин назвал взрывы на "Северных потоках" очевидным терактом
Путин назвал взрывы на "Северных потоках" очевидным терактом - РИА Новости, 31.10.2022
Путин назвал взрывы на "Северных потоках" очевидным терактом
Президент России Владимир Путин заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T23:57
2022-10-31T23:57
2022-10-31T23:57
владимир путин
алексей миллер
россия
дания
швеция
северный поток
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.Он сообщил, что "Газпром" допустили к обследованию места взрыва, и глава компании Алексей Миллер утром доложил ему об этом."Так что это очевидный теракт. И нам трудно это контролировать. Потому что это все же в особой экономической зоне Дании, Швеции, потом дальше Германии", - сказал Путин журналистам.Он уточнил, что было обнаружено две воронки глубиной 3,5 метра.
https://ria.ru/20221031/gazoprovod-1828290264.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, алексей миллер, россия, дания, швеция, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
Владимир Путин, Алексей Миллер, Россия, Дания, Швеция, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
Путин назвал взрывы на "Северных потоках" очевидным терактом
Путин о взрывах на "Северных потоках": это очевидный теракт, и это контролировать