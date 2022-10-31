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Путин назвал взрывы на "Северных потоках" очевидным терактом - РИА Новости, 31.10.2022
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Путин назвал взрывы на "Северных потоках" очевидным терактом
Путин назвал взрывы на "Северных потоках" очевидным терактом - РИА Новости, 31.10.2022
Путин назвал взрывы на "Северных потоках" очевидным терактом
Президент России Владимир Путин заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T23:57
2022-10-31T23:57
владимир путин
алексей миллер
россия
дания
швеция
северный поток
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.Он сообщил, что "Газпром" допустили к обследованию места взрыва, и глава компании Алексей Миллер утром доложил ему об этом."Так что это очевидный теракт. И нам трудно это контролировать. Потому что это все же в особой экономической зоне Дании, Швеции, потом дальше Германии", - сказал Путин журналистам.Он уточнил, что было обнаружено две воронки глубиной 3,5 метра.
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владимир путин, алексей миллер, россия, дания, швеция, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
Владимир Путин, Алексей Миллер, Россия, Дания, Швеция, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
23:57 31.10.2022
 
Путин назвал взрывы на "Северных потоках" очевидным терактом

Путин о взрывах на "Северных потоках": это очевидный теракт, и это контролировать

© Фото : KustbevakningenМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© Фото : Kustbevakningen
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.
Он сообщил, что "Газпром" допустили к обследованию места взрыва, и глава компании Алексей Миллер утром доложил ему об этом.
Место утечки на газопроводе Северный поток 1 - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 23:50
Путин: Европа молчит после подрывов "Северных потоков", будто так и надо
"Так что это очевидный теракт. И нам трудно это контролировать. Потому что это все же в особой экономической зоне Дании, Швеции, потом дальше Германии", - сказал Путин журналистам.
Он уточнил, что было обнаружено две воронки глубиной 3,5 метра.
"Вырвало трубу длиной 40 метров, разрыв составляет, всего трубы разошлись на 259 метров. Вот этот кусок трубы, который был вырван. Его изогнуло на 90 градусов и отбросило на 40 метров в сторону "Северного потока 2", который тоже оказался поврежденным. Видимо, и этим взрывом, и этими осколками, остатками этой трубы", - рассказал глава государства.
 
Владимир ПутинАлексей МиллерРоссияДанияШвецияСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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