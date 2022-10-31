https://ria.ru/20221031/terakt-1828290755.html

Путин назвал взрывы на "Северных потоках" очевидным терактом

Путин назвал взрывы на "Северных потоках" очевидным терактом - РИА Новости, 31.10.2022

Путин назвал взрывы на "Северных потоках" очевидным терактом

Президент России Владимир Путин заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T23:57

2022-10-31T23:57

2022-10-31T23:57

владимир путин

алексей миллер

россия

дания

швеция

северный поток

северный поток — 2

авария на "северных потоках"

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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.Он сообщил, что "Газпром" допустили к обследованию места взрыва, и глава компании Алексей Миллер утром доложил ему об этом."Так что это очевидный теракт. И нам трудно это контролировать. Потому что это все же в особой экономической зоне Дании, Швеции, потом дальше Германии", - сказал Путин журналистам.Он уточнил, что было обнаружено две воронки глубиной 3,5 метра.

https://ria.ru/20221031/gazoprovod-1828290264.html

россия

дания

швеция

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

владимир путин, алексей миллер, россия, дания, швеция, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"