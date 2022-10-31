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ВС России уничтожили более 13 тысяч единиц украинской авто- и бронетехники - РИА Новости, 31.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221031/tekhnika-1828095100.html
ВС России уничтожили более 13 тысяч единиц украинской авто- и бронетехники
ВС России уничтожили более 13 тысяч единиц украинской авто- и бронетехники - РИА Новости, 31.10.2022
ВС России уничтожили более 13 тысяч единиц украинской авто- и бронетехники
Российские войска уничтожили с 24 февраля более 13 тысяч единиц украинской авто- и бронетехники, сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T13:48
2022-10-31T13:48
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российские войска уничтожили с 24 февраля более 13 тысяч единиц украинской авто- и бронетехники, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 328 самолетов, 167 вертолетов, 2393 беспилотных летательных аппарата, 384 зенитных ракетных комплекса, 6213 танков и других боевых бронированных машин, 879 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3540 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6920 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
13:48 31.10.2022
 
ВС России уничтожили более 13 тысяч единиц украинской авто- и бронетехники

Минобороны: ВС России уничтожили более 13 тысяч единиц авто- и бронетехники с 24 февраля

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкПодбитый танк ВСУ
Подбитый танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Подбитый танк ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российские войска уничтожили с 24 февраля более 13 тысяч единиц украинской авто- и бронетехники, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 328 самолетов, 167 вертолетов, 2393 беспилотных летательных аппарата, 384 зенитных ракетных комплекса, 6213 танков и других боевых бронированных машин, 879 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3540 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6920 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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