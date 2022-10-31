https://ria.ru/20221031/tekhnika-1828095100.html
ВС России уничтожили более 13 тысяч единиц украинской авто- и бронетехники
ВС России уничтожили более 13 тысяч единиц украинской авто- и бронетехники - РИА Новости, 31.10.2022
ВС России уничтожили более 13 тысяч единиц украинской авто- и бронетехники
Российские войска уничтожили с 24 февраля более 13 тысяч единиц украинской авто- и бронетехники, сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T13:48
2022-10-31T13:48
2022-10-31T13:48
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российские войска уничтожили с 24 февраля более 13 тысяч единиц украинской авто- и бронетехники, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 328 самолетов, 167 вертолетов, 2393 беспилотных летательных аппарата, 384 зенитных ракетных комплекса, 6213 танков и других боевых бронированных машин, 879 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3540 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6920 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили более 13 тысяч единиц украинской авто- и бронетехники
Минобороны: ВС России уничтожили более 13 тысяч единиц авто- и бронетехники с 24 февраля