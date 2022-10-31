https://ria.ru/20221031/tekhnika-1828095100.html

ВС России уничтожили более 13 тысяч единиц украинской авто- и бронетехники

ВС России уничтожили более 13 тысяч единиц украинской авто- и бронетехники - РИА Новости, 31.10.2022

ВС России уничтожили более 13 тысяч единиц украинской авто- и бронетехники

Российские войска уничтожили с 24 февраля более 13 тысяч единиц украинской авто- и бронетехники, сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T13:48

2022-10-31T13:48

2022-10-31T13:48

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российские войска уничтожили с 24 февраля более 13 тысяч единиц украинской авто- и бронетехники, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 328 самолетов, 167 вертолетов, 2393 беспилотных летательных аппарата, 384 зенитных ракетных комплекса, 6213 танков и других боевых бронированных машин, 879 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3540 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6920 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины