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СМИ сообщили о разногласиях ЕС и США по тарифам на украинскую продукцию - РИА Новости, 31.10.2022
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СМИ сообщили о разногласиях ЕС и США по тарифам на украинскую продукцию
СМИ сообщили о разногласиях ЕС и США по тарифам на украинскую продукцию - РИА Новости, 31.10.2022
СМИ сообщили о разногласиях ЕС и США по тарифам на украинскую продукцию
У ЕС и США есть разногласия по вопросу отмены тарифов на украинскую продукцию, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T14:23
2022-10-31T14:23
сша
евросоюз
еврокомиссия
украина
в мире
экономика
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. У ЕС и США есть разногласия по вопросу отмены тарифов на украинскую продукцию, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.Отмечается, что на протяжении месяцев чиновники Еврокомиссии призывали американских коллег последовать своему примеру. Однако Белый дом опасается критики со стороны республиканцев из-за того, что дешевый импорт угрожает рабочим местам в США.ЕС в свою очередь рассмотрит возможность продления приостановки действия тарифов. По мнению дипломата, вопрос тарифов в сельском хозяйстве остается щекотливым: французские птицеводы, например, жалуются на рост импорта из Украины.
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сша, евросоюз, еврокомиссия, украина, в мире, экономика
США, Евросоюз, Еврокомиссия, Украина, В мире, Экономика
14:23 31.10.2022
 
СМИ сообщили о разногласиях ЕС и США по тарифам на украинскую продукцию

FT сообщила, что ЕС пытается уговорить США отказаться от тарифов на украинскую продукцию

© AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе . Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. У ЕС и США есть разногласия по вопросу отмены тарифов на украинскую продукцию, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
"ЕС пытается уговорить США отказаться от тарифов", - приводит издание одного дипломата. По данным газеты, ЕС приостановил действие всех тарифов и квот до июня 2023 года, однако Вашингтон только отменил антидемпинговые пошлины на сталь.
Отмечается, что на протяжении месяцев чиновники Еврокомиссии призывали американских коллег последовать своему примеру. Однако Белый дом опасается критики со стороны республиканцев из-за того, что дешевый импорт угрожает рабочим местам в США.
ЕС в свою очередь рассмотрит возможность продления приостановки действия тарифов. По мнению дипломата, вопрос тарифов в сельском хозяйстве остается щекотливым: французские птицеводы, например, жалуются на рост импорта из Украины.
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