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СМИ сообщили о разногласиях ЕС и США по тарифам на украинскую продукцию
СМИ сообщили о разногласиях ЕС и США по тарифам на украинскую продукцию - РИА Новости, 31.10.2022
СМИ сообщили о разногласиях ЕС и США по тарифам на украинскую продукцию
У ЕС и США есть разногласия по вопросу отмены тарифов на украинскую продукцию, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T14:23
2022-10-31T14:23
2022-10-31T14:23
сша
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украина
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экономика
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. У ЕС и США есть разногласия по вопросу отмены тарифов на украинскую продукцию, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.Отмечается, что на протяжении месяцев чиновники Еврокомиссии призывали американских коллег последовать своему примеру. Однако Белый дом опасается критики со стороны республиканцев из-за того, что дешевый импорт угрожает рабочим местам в США.ЕС в свою очередь рассмотрит возможность продления приостановки действия тарифов. По мнению дипломата, вопрос тарифов в сельском хозяйстве остается щекотливым: французские птицеводы, например, жалуются на рост импорта из Украины.
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сша, евросоюз, еврокомиссия, украина, в мире, экономика
США, Евросоюз, Еврокомиссия, Украина, В мире, Экономика
СМИ сообщили о разногласиях ЕС и США по тарифам на украинскую продукцию
FT сообщила, что ЕС пытается уговорить США отказаться от тарифов на украинскую продукцию