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В Черниговской области вводят аварийные отключения света - РИА Новости, 31.10.2022
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В Черниговской области вводят аварийные отключения света
В Черниговской области вводят аварийные отключения света - РИА Новости, 31.10.2022
В Черниговской области вводят аварийные отключения света
В Черниговской области Украины с понедельника запланированы аварийные отключения электроэнергии, продолжительность перерывов не будет превышать четырех часов,... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T08:50
2022-10-31T08:50
в мире
черниговская область
украина
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В Черниговской области Украины с понедельника запланированы аварийные отключения электроэнергии, продолжительность перерывов не будет превышать четырех часов, сообщила энергоснабжающая компания АО "Черниговоблэнерго"."Тридцать первого октября в Черниговской области запланированы аварийные отключения электроэнергии. Однако пока неизвестно, какими будут их объемы, поэтому точного графика отключений АО "Черниговоблэнерго" предоставить, к сожалению, не может. Единственное, что можем сказать точно – продолжительность перерывов в электроснабжении не будет превышать четырех часов", - сообщает пресс-служба компании в социальной сети Facebook*.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20221031/ukraina-1827994300.html
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в мире, черниговская область, украина
В мире, Черниговская область, Украина
08:50 31.10.2022
 
В Черниговской области вводят аварийные отключения света

В Черниговской области Украины с понедельника вводят аварийные отключения света

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В Черниговской области Украины с понедельника запланированы аварийные отключения электроэнергии, продолжительность перерывов не будет превышать четырех часов, сообщила энергоснабжающая компания АО "Черниговоблэнерго".
"Тридцать первого октября в Черниговской области запланированы аварийные отключения электроэнергии. Однако пока неизвестно, какими будут их объемы, поэтому точного графика отключений АО "Черниговоблэнерго" предоставить, к сожалению, не может. Единственное, что можем сказать точно – продолжительность перерывов в электроснабжении не будет превышать четырех часов", - сообщает пресс-служба компании в социальной сети Facebook*.
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Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".
Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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