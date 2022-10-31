https://ria.ru/20221031/svet-1827999407.html

В Черниговской области вводят аварийные отключения света

В Черниговской области вводят аварийные отключения света - РИА Новости, 31.10.2022

В Черниговской области вводят аварийные отключения света

В Черниговской области Украины с понедельника запланированы аварийные отключения электроэнергии, продолжительность перерывов не будет превышать четырех часов,... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T08:50

2022-10-31T08:50

2022-10-31T08:50

в мире

черниговская область

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788942558_0:127:3072:1854_1920x0_80_0_0_f07e673bdd90fd2f2f5d52aaf87ea749.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В Черниговской области Украины с понедельника запланированы аварийные отключения электроэнергии, продолжительность перерывов не будет превышать четырех часов, сообщила энергоснабжающая компания АО "Черниговоблэнерго"."Тридцать первого октября в Черниговской области запланированы аварийные отключения электроэнергии. Однако пока неизвестно, какими будут их объемы, поэтому точного графика отключений АО "Черниговоблэнерго" предоставить, к сожалению, не может. Единственное, что можем сказать точно – продолжительность перерывов в электроснабжении не будет превышать четырех часов", - сообщает пресс-служба компании в социальной сети Facebook*.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221031/ukraina-1827994300.html

https://ria.ru/20221031/dnr-1827990842.html

черниговская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, черниговская область, украина