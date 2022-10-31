https://ria.ru/20221031/sunak-1828115478.html

Депутаты готовятся попросить о вотуме недоверия Сунаку, пишут СМИ

Депутаты готовятся попросить о вотуме недоверия Сунаку, пишут СМИ - РИА Новости, 31.10.2022

Депутаты готовятся попросить о вотуме недоверия Сунаку, пишут СМИ

Ряд британских парламентариев-консерваторов уже составляют письма председателю руководящего комитета Консервативной партии (так называемый "Комитет 1922") Грэму РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T14:35

2022-10-31T14:35

2022-10-31T14:35

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Ряд британских парламентариев-консерваторов уже составляют письма председателю руководящего комитета Консервативной партии (так называемый "Комитет 1922") Грэму Брейди с просьбой о проведении вотума недоверия новому премьеру Риши Сунаку, сообщает газета Express."Люди выжидают, но письма будут направлены (сэру Грэму). Их уже составляют", - приводит издание слова одного из депутатов.По его мнению, письма начнут отправлять в ближайшее время. "Я предполагаю, что будет кризис за кризисом и письмо вслед за письмом", - подчеркнул парламентарий.Другой член парламента не исключает проведение еще одних выборов премьера и члена Консервативной партии в 2023 году.Согласно газете, парламентарии недовольны перестановками в кабмине, которые провел Сунак. По их мнению, новый премьер не сдержал обещание назначить на министерские должности представителей разных течений партии."Это не правительство, в котором представлены разные фракции", - подчеркнул один из депутатов.В октябре британское правительство во главе с Лиз Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. В связи с этим избранная в сентябре Трасс была вынуждена подать в отставку после пребывания в должности лишь 44 дня. На этом посту ее сменил Риши Сунак, который был избран главой правящей Консервативной партии Великобритании.

https://ria.ru/20221031/britaniya-1827925806.html

https://ria.ru/20221031/trass-1827944989.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, риши сунак, великобритания