20:39 31.10.2022 (обновлено: 20:59 31.10.2022)
Россия приостановила движение судов по коридору безопасности в Черном море
Минобороны сообщило о приостановке движения судов по коридору безопасности в Черном море
© Sputnik / Бурджу Окутан
Сухогруз с зерном. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Движение по коридору безопасности в Черном море приостановлено до прояснения ситуации с терактом в Севастополе, сообщило Минобороны.
"До прояснения ситуации вокруг совершенной Украиной 29 октября террористической акции против боевых кораблей и гражданских судов в городе Севастополь, движение по коридору безопасности, определенному "черноморской инициативой", приостановлено", — сказали в ведомстве.
Там также добавили, что движение судов по коридору безопасности недопустимо, так как Киев использует его для ведения боевых действий.
В министерстве подчеркнули, что Россия как основной участник этих соглашений не выходит из них, а приостанавливает их действие. Москва довела свою позицию до Совета Безопасности и генсека ООН Антониу Гутерреша. Отмечается, что российская сторона рассчитывает на содействие организации в получении гарантий со стороны Киева о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных для вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий.
В минувшую субботу в российском МИД объявили, что действие продуктовой сделки приостановлено на неопределенный срок. В ведомстве пояснили, что 29 октября украинские войска под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза зерна, нанесли массированные удары по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота в Севастополе.
Как заявил посол России в Турции Алексей Ерхов, Москва больше не может гарантировать безопасность сухогрузов, участвующих в зерновой сделке.
Пакетная зерновая сделка состоит из двух документов, которые представители России, Украины, Турции и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов в Черном море.