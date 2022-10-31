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Россия приостановила движение судов по коридору безопасности в Черном море

Россия приостановила движение судов по коридору безопасности в Черном море - РИА Новости, 31.10.2022

Россия приостановила движение судов по коридору безопасности в Черном море

Движение по коридору безопасности в Черном море приостановлено до прояснения ситуации с терактом в Севастополе, сообщило Минобороны. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T20:39

2022-10-31T20:39

2022-10-31T20:59

россия

черное море

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антониу гутерреш

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Движение по коридору безопасности в Черном море приостановлено до прояснения ситуации с терактом в Севастополе, сообщило Минобороны.Там также добавили, что движение судов по коридору безопасности недопустимо, так как Киев использует его для ведения боевых действий.В министерстве подчеркнули, что Россия как основной участник этих соглашений не выходит из них, а приостанавливает их действие. Москва довела свою позицию до Совета Безопасности и генсека ООН Антониу Гутерреша. Отмечается, что российская сторона рассчитывает на содействие организации в получении гарантий со стороны Киева о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных для вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий.В минувшую субботу в российском МИД объявили, что действие продуктовой сделки приостановлено на неопределенный срок. В ведомстве пояснили, что 29 октября украинские войска под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза зерна, нанесли массированные удары по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота в Севастополе.Накануне ООН вместе с Анкарой и Киевом согласовала на сегодня движение 16 судов и намерена проинспектировать 40 судов, которые стоят на якоре вблизи Стамбула.Как заявил посол России в Турции Алексей Ерхов, Москва больше не может гарантировать безопасность сухогрузов, участвующих в зерновой сделке.Пакетная зерновая сделка состоит из двух документов, которые представители России, Украины, Турции и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов в Черном море.

https://radiosputnik.ria.ru/20221031/britaniya-1828254889.html

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черное море

украина

севастополь

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россия, черное море, в мире, украина, алексей ерхов, севастополь, оон, антониу гутерреш